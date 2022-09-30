去年疫情爆發以來，接種疫苗變成「全民運動」，許多人也討論各自的公司是否提供支薪的「疫苗假」等福利。新北市勞工局鼓勵企業制定友善員工家庭、男女員工平等的福利措施並提供獎勵，信義房屋因提供有薪疫苗接種假，同時也設置員工生育獎勵、未滿3個月的給薪流產假，總計三個項目獲得政府肯定。

新北市勞工局辦理「111年度獎勵企業辦理友善家庭暨工作平等措施」，信義房屋不僅達到「訂定性騷擾防治措施」、「設置哺（集）乳室」、「提供托兒津貼或與托育機構簽約」等政府要求之基本門檻，另有三項優於法令措施的作為，包括「給薪疫苗假」、「第二胎生育獎勵12萬」、「妊娠未滿3個月之流產勞工5日或1星期有薪產假」，因而獲得新北市府肯定。

給薪疫苗假部分，自去年起，信義房屋就鼓勵同仁接種疫苗，保護自己也保護消費者；凡接種疫苗或接種後出現副作用，自接種當日至次日24時（合計2天），都可以請疫苗假，由公司支付半薪且不扣全勤。也因此，統計至8月，全體員工第一劑、第二劑疫苗接種率皆超過96%，第三劑接種率也達8成以上。

生育獎勵部分，有鑑於台灣步入少子化危機，且為降低同仁養育兒女負擔，也設計了生育獎勵，尤其生育第二胎（含）以上每胎提供每月1萬元、總計12萬元的獎勵金；即使領取期間需要請育嬰假，只要復職滿1個月，也會繼續核發至滿12個月為止。根據統計，截至今年第一季，已發出超過8000萬元。

另在產假部分，信義房屋也針對妊娠未滿3個月流產的員工，給予5或7天產假，且產假期間工資照給（任職未滿半年則發給半薪）。

事實上，信義房屋曾針對90後的Z世代業務人員進行調查，想了解新鮮人找工作時最看重哪些事？調查結果顯示，4成受訪者在意薪資福利。因此，信義房屋不僅致力於性別平等、友善家庭等面向，也砸重本提供同仁高薪、高發展的薪資福利，且因是全台直營，無論業務或幕僚同仁都一致適用。

例如針對新入職的房仲業務，信義房屋提供前6個月保障月薪5萬元，並首創30天工作鑑賞期，如果期滿不適應，還加發5萬元轉職金，讓新鮮人無痛轉換職涯；此外，無論是仲介或幕僚，均享有具有競爭力的福利制度，包括公司固定發放每年稅後營業利益1／3給同仁作為年終獎金、買賣房地產服務優惠、每年價值1.5萬元的彈性福利「信福幣」等，也都享有近百堂教育訓練課程與外訓補助。

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