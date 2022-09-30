天母東路新光三越商圈佇立一間雙層古色古香的洋樓，溢香園餐廳以中西古典的建築外觀與美味口碑打出名號，1979年開立第一家專賣江浙上海菜的小吃店，至今於天母與內湖均有分店，餐點包含上海料理、江浙菜系與新海派台灣菜，有無外送與溢香園合作，讓上海菜滿溢的香味輕鬆飄入民眾的家中！

店內環境裝潢典雅，座位與座位之間寬敞舒適，不管是家族聚餐或是三五好友小聚都得宜。打開菜單，琳瑯滿目的菜色映入眼簾，從開胃菜、海鮮肉類、湯品青菜到上海點心應有盡有。點一份道地的上海小點「鮮菜蝦鍋餅」喚醒味蕾的細胞，金黃酥脆的表皮已包不住炸開的內餡，喀滋喀滋的外皮鮮脆而不油膩，第一道菜就讓碗裡的白飯岌岌可危。

店家強力推薦的「魚娘燒豆腐」，取莧菜泥、鯛魚丁、雞蛋豆腐等食材合併、交融，最後以勾芡製成，滑順嫩色讓人眼睛為之一亮，吃一口便能在熟悉的元素中找到別具新意的味覺體驗。

在江蘇名菜的必點菜單中，也不得不提到做工繁複的「無錫排骨」，需將排骨以冰糖、醬油等醬汁醃製後煎香，再以小火燉煮。溢香園選用新鮮排骨，吃不到任何一點肉腥味，而是能吃到鹹甜參半的肉香，輕鬆擄獲大人小孩的心。

終於來到主餐登場的時刻，望向餐廳的每一桌一定都會擺著一砂鍋的「東坡肉」作為聚光燈的焦點，濃油赤醬的經典外衣，一口咬下入口即化、腴而不膩的肥肉部位，再享用瘦肉部位不柴嚼勁的扎實，最後將紅潤色澤的醬汁淋到鬆軟的白飯上，一口白飯，一口東坡肉，冰糖熬煮的甜味在嘴裡留下淡淡的餘香，不禁讚嘆就是這個經典味道。

不管是上海菜飯、雪菜肉絲炒年糕等，在上海菜餐廳中，總是不乏看到雪菜的身影。在大魚大肉過後，為了彌補心中小小的罪惡感，於野菜蔬食的菜單區點一道「雪菜百頁」作為收尾，溢香園選用一整片一整片的百頁下去拌炒，口感上更為完整，再搭配雪菜的微苦鹹澀作為調味，每一口都獨具上海風味。

以上為有無外送為大家介紹溢香園餐廳的經典道地上海美味，除了上述餐點，店內還有多道人氣菜色，包含蒸臭豆腐、莧菜小魚豆腐羹、鮮蟹粉絲煲等，現在立刻拿起手機下載有無外送APP點餐，即能交由專業熟悉天母街巷的外送員，快速、安心地將餐點送至你的手上，本月下訂還可以享有新用戶滿500折250元的優惠，快把滿溢的香氣打包回家！