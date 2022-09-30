台股30日收在1萬3424.58點，收盤價位再寫年內新低，信用交易之擔保維持率也破160％，金管會調降每日盤中借券賣出委託數量及調整融券保證金成數，10月1日起上路。法人指出，仍可以用權證、個股期貨等衍生性金融商品做空，替代上述二點限制，宣示意義大於實質效益。

金管會表示，近期受烏俄戰爭推升通膨、金融市場主要國家加速升息等國際政經情勢不確定性因素影響，造成證券市場波動，為維持證券交易市場之秩序及穩定，保障投資人權益，10月1日起採行下列措施：

1、 調降每日盤中借券賣出委託數量，由原不超過該種有價證券前30個營業日之日平均成交數量之30％調降為20％，但證券商因發行認售權證、指數投資證券、營業處所經營結構型商品與股權衍生性商品交易業務、擔任受益憑證流動量提供者或期貨自營商擔任股票選擇權或股票期貨造市者等避險需求、或證券商擔任股票造市者提供買賣報價或避險需求之借券賣出，得不受限制。

2、 上市及上櫃有價證券之最低融券保證金成數由90％調整為100％。

金管會證期局長張振山表示，近來發現7~9月23日時整體信用交易擔保維持率都在160％以上，但昨天降到158％，加上看到借券賣出比例增加到3.765％，比第一季的2-2.5％、第二季的3-3.3％高，因此決定拉高借券成本，希望用提高放空成本，減少台股賣壓，進而穩定市場信心。

張振山說，其實外資賣超金額不大，金管會持續密切關注國內外金融情勢及證券交易市場動向，並將依照市場動向，審慎評估及進行應變穩定投資人信心，同時呼籲投資人關注台灣公司基本面。