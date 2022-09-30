國民黨桃園市議員詹江村、舒翠玲今天下午持桃園市長鄭文燦、綠營參選人鄭運鵬和摸彩品的合照，告發2人賄選。（賴佑維攝）

國民黨桃園市議員詹江村說，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬摸彩時還身穿競選背心。（翻攝照片）

基進黨桃園市議員參選人藍士博今天上午告發國民黨桃園市長參選人張善政，在重老敬老活動時頒發獎金涉嫌賄選。國民黨桃園市議員詹江村、舒翠玲今天下午也持桃園市長鄭文燦、綠營參選人鄭運鵬和摸彩品的合照，告發2人賄選。檢方說，將依程序分案。

張善政出席重陽敬老活動時，手持摸彩的紅包發給長輩，遭媒體質疑賄選。藍士博今天到桃園地檢署告發張善政涉及賄選，藍士博說，活動是舒透過協會舉辦，替張善政買票。張善政當天手持一大疊紅包，一一發給民眾，這如果不是賄選，什麼是賄選？他又說，「發別人的紅包也是賄選」，過去也都有刑事上因為證據不足而沒有受到賄選刑罰，但民事上仍然被判當選無效的判例。

詹江村則說，如果依照民進黨的標準，鄭文燦、鄭運鵬在中秋晚會上也有摸彩頒發電視機。他說，若參選人參加重陽活動，受主辦單位邀請上台摸彩，頒發獎品就涉及賄選，藍、綠應該要一起檢視。詹江村又批評，鄭運鵬還穿著競選背心，在台上拜票，要求大家支持鄭運鵬。

舒翠玲則說，不是只有民進黨可以，別人都不可以，鄭文燦、鄭運鵬摸的彩、頒的獎更多，因此提出告訴。