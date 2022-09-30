台中市府文化局協助東海大學完成體育館整修，獲得第三十屆中華建築金石獎優良空間活化獎。文化局30日表示，近年以「公私協力」模式推動具潛在文資價值的私有老建築保存活化，已經完成東海大學體育館、台灣太陽餅博物館、中聲廣播電台等5棟老屋整修。

文化局表示，中市推動文化資產保存活化，輔導具有文資保存潛力的私有老建築，向文化部申請補助修繕，繼「南園酒家建築整修計畫」在今年8月獲頒「2022國家卓越建設獎」最佳環境文化類優質獎；東大體育館整修再獲中華建築金石獎優良空間活化獎，9月28日在台北舉行頒獎典禮。

文化局指出，東海大學校舍是中市知名戰後現代主義建築，由美國中國基督教大學聯合董事會捐助興建，體育館在1958年啟用，是台灣第一代現代建築師張肇康的代表作，建築本體是當時台灣最大跨距的單鉸拱現代建築形式，更融合中國傳統與現代建築理念，形成獨特的建築風格美學。

文化局表示，東海大學體育館因年久失修多處損毀，造成雨水滲漏及屋頂排水不良，經由文化局輔導協助向文化部申請補助修繕，公私部門共同投入超過1700萬元經費整修，在今年8月修繕完成。

文化局說，中市近年以「公私協力」模式，已經完成台灣太陽餅博物館、中聲廣播電台、南圖酒家、東海大學體育館、龍井陳三綱堂等5棟老屋整修，希望鼓勵民間共同參與老屋活化再生，重現歷史文化價值和生命力。