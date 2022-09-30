「庸俗救星」將於11月舉辦演唱會。（庸俗救星提供）

「庸俗救星」將於11月舉辦演唱會。（庸俗救星提供）

金音獎遺珠「庸俗救星」成軍不到2年已是各大音樂祭常客，接連拿下「台北週末音樂不斷電優勝」、「大團誕生年度人氣票選第二」等佳績，近期更準備登上「浪人祭」、「搖滾台中」，首張專輯《末日倒數的庸俗週記》更獲魚丁糸可田（蘇打綠阿福）、金曲製作人陳君豪、韓立康、林易祺等人稱讚，團員共計投入超過百萬以上製作專輯與拍攝MV，為了讓樂迷對創作更能感同身受，宣布將於11月20日舉行發片演唱會。

庸俗救星開始受到關注，其實是一場浪漫的意外，原來吉他手阿雷在樂團首次公開演出〈Marry Me〉時向女友求婚的影片，被一位觀眾拍成Vlog放上YouTube頻道，沒想到該頻道在一年後突然爆紅，「庸俗救星」因此多了許多聽眾，〈Marry Me〉這首歌也成為庸俗救星作品中最膾炙人口的一首。

〈Marry Me〉MV選在垃圾場拍攝，營造末日浪漫氛圍，刻畫面對世界末日來臨，各種不同面向的示愛；另一支全新MV〈快樂都市人〉延續「庸俗宇宙」設定，取景於傳統市場手扶梯，用雙向手扶梯的場景來展現人生順風登高、或者逆向行駛處於低潮的狀況，MV男演員，在行駛的手扶梯上，僅抓著一條麻繩反覆地摔落又站起，肢體畫面非常震撼，同時旁邊的團員也看得膽戰心驚，深怕演員受傷。庸俗救星將於11月20日在「The Wall Livehouse」舉辦睽違一年的發片演唱會，購票可上iNDIEVOX查詢。