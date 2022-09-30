10月13日起境管正式解封，為緊抓國人報復性旅遊熱潮商機，旅遊電商易飛網今(30)日宣布推出涵蓋日韓、越南、泰國、新加坡、土耳其等歐亞9國共48組全新團體及自由行旅遊商品，其中，國境解封首發團將由10月13日零時返台的泰國曼谷打頭陣，而日本首發航班則瞄準於10月16日飛往沖繩、東京及北海道三地，自由行最低價14,900元起，全系列商品將自9月30日起至10月3日於「2022台北國際秋季旅展」展出，現場最高萬元折扣，超前布署雙十、跨年及農曆春節連假出遊。

易飛網是「2022台北國際秋季旅展」唯一參展的上市櫃旅行社，董事長周昀生指出，指揮中心宣布自10月13日起正式開放國門，包括開放入境採0+7及解除旅行社禁團令，是旅遊產業期盼已久的歷史時刻。而易飛網過去兩年半以來透過穩健、彈性且敏捷的策略布局，站穩上市櫃旅行社營收表現二把手地位。周昀生表示，面對睽違已久的解封商機，易飛網早已摩拳擦掌、布局多時。

周昀生表示，本次推出的歐亞9國共48組團體及自由行國境解封首發團商品除話題性強外，也極具市場競爭力，團隊規劃解封商品時採取「大數據」、「解封指數」及「廉航包機」等三大策略，除透過易飛網後台大數據統計最受國人歡迎之航點外，同時剖析各國入境規範，首選旅遊自由度較高的國家，亦即以免隔離、免篩檢之國家為優先，最後則是透過與廉價航空公司合作包機，降低物價上漲的衝擊，以推出較親民的套裝價格，盼提供國人貼近疫情前的旅遊價格水準。

易飛網指出，國人詢問度最高的日本國境解封首發團將於10月16日正式啟航，航點囊括沖繩、東京及北海道，而九州佐賀首發團則規劃於11月27日起飛。針對喜愛一卡皮箱懶人式出遊、親子或長輩族群，易飛網推薦精心規劃的團體旅遊行程，不僅保證出團，還附贈保額1,000萬日圓的當地防疫保險，行程包括沖繩首發團4日22,900元起，東京5日27,900元則可登上晴空塔、搭乘海賊船遊蘆之湖並入住溫泉旅館，北海道5日38,900元起將參觀旭山動物園、遊盛產綠球藻的阿寒湖、享受三晚溫泉饗宴；九州佐賀4日則前往日本三大稻荷之一的祐德稻荷神社、漫步充滿異國風情的有田瓷器公園等，最低38,900元起，旅展優惠第二人現折8千元。

因應日本政府宣布將於10月11日起開放免簽證及自由行旅客入境，易飛網也推出於10月16日首航的全新日本自由行商品，包括沖繩機加酒4日超殺價14,900元起，沖繩租車自駕遊4人成行16,900元起，將贈送五人座小型車租借，以及東京機加酒5日自由行21,900元起，可入住精選市區酒店，距地鐵步行僅1分鐘，逛街血拼超方便。透過易飛網報名赴日自由行旅客，易飛網亦將協助投保日方保險。

易飛網韓國團體旅遊行程首推超值首爾4+1日，首發班機為11月4日，將可暢玩愛寶樂園、水原熱氣球升空體驗、漫步韓屋村，或是到雪場滑雪、草莓採果及果醬DIY體驗等，最低僅14,900元起，第二人再優惠3千元；遊釜山、慶州、蔚山三城5日精選價22,900元起，暢玩韓國最大主題樂園「樂天世界」、一窺如童話世界般的甘川洞文化村、搭乘海雲台觀光列車賞無邊際海岸線，第二人同行再現折5千元。因簽證需要，易飛網也將協助旅客代辦韓國電子旅遊許可(K-ETA)。

因應台灣虎航首開全新航點越南峴港，易飛網亦攜手台灣虎航推出12月6日、13日、20日及27日出發等4團限定優惠價23,900元，並贈送價值1,800元簽證，國人將可悠遊會安古鎮、搭纜車遊覽婆納法國山城及峴港美景、赴山水細白沙灘度假、並升等入住五星海濱度假飯店一晚，若非報名前述4團則僅適用原價26,900元。而針對熱愛自由行的小資族或背包客，易飛網也推出峴港機加酒4日15,999元起，旅展現場優惠第二人現折2千元，並贈送當地網卡。

具話題性的泰國曼谷台灣虎航航班，將於10月8日出發、10月13日凌晨零時10分返台，為全台第一班於10月13日國境解封後抵台的班機，報名此行程的國人返台入境後即適用免隔離的0+7，邀請欲搶國境解封頭香的旅客在雙十連假衝第一，易飛網共提供兩大旅遊選擇，第一為5+1日神祕機票限時優惠價8,888元（含稅、機上餐及託運行李），第二則為機加酒自由行5天4夜，優惠價僅9,999元。而針對獅城新加坡，易飛網也推出自由行機加酒4日2人成行19,900元起，旅展現場優惠第二人現折2千元並加贈網卡。

針對長線主打商品，易飛網首推土耳其11日65,900元起，精心安排旅客到滑雪勝地布爾薩玩雪盆，是市場上僅有行程，還可搭乘熱氣球升空漫步雲端、朝聖獨特自然景觀棉堡，其中入住兩晚極具特色洞穴飯店，並再體驗「土耳其之夜」，一邊享用酒水與小點、一邊欣賞傳統舞蹈表演，第二人現折１萬元。

易飛網秋季旅展現場下單滿千元即可參加摸彩活動，將有機會抽中國外來回機票、國內不限航點來回機票及登機箱等大小獎項。