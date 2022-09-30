嘴部若有惡臭味，與人交談時肯定會很尷尬，究竟該如何避免？牙醫師黃文龍在臉書粉專提到，口臭的成因有很多，其中與吃進去的食物最有關，並整理出5種容易造成口臭的食物，若要參加重要場合時，可以盡量減少食用，避免口臭造成的尷尬。

黃文龍牙醫師在臉書粉專指出，口臭最困擾的是自己聞不到，不過與他人交談時，對方一定會聞得出來，容易讓人留下負面印象，而造成口臭的原因有很多種，主要與吃進嘴裡的食物有關，第一種就是「肉類」，肉類殘渣容易卡在牙縫中，而且腐敗非常快速，會造成口部飄散類似腐肉的味道。

第二是「味道濃烈食物」，例如洋蔥、蔥、韭菜、大蒜等，食物中的硫化物會引起口臭，生吃時氣味更濃；第三「酒」，酒精刺激性味道會殘留口中，甚至與食物殘渣混和，產生不好聞的氣味；第四「糖果」，糖分會加速口腔細菌增生引起口臭，就連餐廳提供的飯後薄荷糖也是；最後是「乳製品」，牛奶等乳製品富含蛋白質，被口腔細菌分解易引起口臭。

黃文龍牙醫師提醒民眾，若要參加重要場合，應盡量避免或少吃以上5種食物，或是吃完這類食物後，以牙線清潔，再用漱口水去除氣味，而有些人會吃口香糖除味，但僅能暫時沖淡氣味，並無法完全消除，時間久了，味道還是會變濃。