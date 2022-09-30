屏東六旬潘男向保險公司投保2張投資型保單，某日向業務員求助轉換標的，但事後卻發現，原本要全數轉換的標的，僅轉入100單位，導致損失價差65萬8550元，因此向對方請求損害賠償，經法官審理認為雙方都有責任，一審判決公司須賠償25萬7802元，可上訴。

潘男表示，2020年3月臨櫃向業務員請求將目前所投資標的全部贖回後，再全部投入能源基金，業務專員確認後，隨即透過平板電腦以線上操作方式進行投資標的轉換，完成後，他當場於平板電腦上簽章。

但數日後發現，原本應該百分百轉入新投資標的的原贖回基金，竟僅轉入100單位，潘男隨即將客服提出申訴，並要求補足已漲的價差，保險公司拒絕，雙方鬧上法院。

承審法官發現，從保單轉換日到重新投入金額這段期間，短短不到2個月，投資淨值漲幅價差為52.98％，試算價差損失為65萬8550元。

但保險認為，申請書均經潘男自行確認後簽名，顯見當日投資標的轉換申請內容已確認無誤。再者，申請書聲明、同意暨應注意事項中亦載明：「前開保險契約變更之內容均經本人確認，並願意遵守保單條款所約定之相關費用，如有虛偽、不實或不盡之情事者，概由本人負責。」等字句。

法官審酌後認為，保險公司確未盡協助義務而有過失，但潘男疏未於簽章前確時核對、了解所簽內容，亦非全無可受非難之處，因此認為兩造過失程度應各自負擔50％過失責任。全案可上訴。