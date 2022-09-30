民進黨彰化縣長參選人黃秀芳30日發表新政見，將推綠能稅，預估2025年稅收將可上看25億。（吳敏菁攝）

民進黨彰化縣長參選人黃秀芳30日發表新政見，將推綠能稅，預估2025年稅收將可上看25億，挹注彰化重大建設、環境永續和多項福利政策。彰化縣政府則表示，早在前縣長魏明谷任內與縣長王惠美任內都曾爭取過綠能稅，但都被財政部駁回。

黃秀芳表示，海上風電、綠電產業是前縣長魏明谷的遠見

，已經成為彰化的明星產業，外海的風力發電，更是國內各大廠爭相購買的綠電來源，縣民卻沒有辦法享受到成果。

黃秀芳指出，若當選縣長，將促進相關法案的修改，以彰化為例，「綠能稅」修法通後後，彰化縣每年能獲得的回饋機制，從明年開始將有5億，到2025年預估可上看25億元，將運用這筆經費，補充重大建設的配合款，編列「環境永續發展基金」，成立「青年發展基金」、「要提升高齡友善環境

」。

彰化縣政府指出，早就爭取過，但財政部都駁回，當時財政部回覆的意見是，國際一般所稱綠色租稅，主要係向汙染源或負相關責任者徵收之稅或費，如空汙費、水汙費等，對再生能源課稅，不符綠色租稅本義。

縣府表示，財政部當時說明，若綠能稅之用途係於增加地方財政，不符綠色租稅範疇，亦可能造成參與再生能源設置意願降低，與鼓勵綠能發展之方向不符，現行財劃法及相關分配辦法，業有兼顧地方政府配合政府整體建設及區域發展之機制，對設置再生能源區域已提供地方政府適切獎助。