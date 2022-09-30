近年因因醫療科技進步，微整型及醫美幾乎在演藝圈中已經變成公開的秘密，不少男、女藝人也曾公開大方坦言曾去「修修臉」，在大陸有「小林志玲」封號的女星周韋彤，過去常陷整形疑雲，但她都沒正式回應，最近突然在影片中大方公開自體脂肪填充經歷，坦言本來想要豐頰，豈料後來腫成豬頭，讓她忍不住呼籲女生要做醫美必定要三思而後行。

大陸女星周韋彤因外型甜美加上175公分的高挑身材，還有35E傲人上圍，過去有「小林志玲」封號，人紅是非多，隨之而來的傳聞也不斷，她不僅多次更改藝名，從周娜、周韋童到周韋彤，年齡也成謎，維基百科上記錄她是1982年生，今年應該40歲，但微博上卻記載她1988年生，今年34歲，唯一沒有爭議的是她生日為8月26日，上月底她也在同一天發文慶生。

周韋彤出道以來外貌多次出現變化。（圖／翻攝自周韋彤Cica微博）

除了基本檔案外，周韋彤出道至今外型也備受關注，多次被指變臉，但她都沒正面承認，最近倒是在社群網站中拍片親自解謎，承認做過自體脂肪填充，部位是臉頰、下巴和嘴唇，坦言過去因為太瘦雙頰凹陷，被建議豐頰，但她選做了自體脂肪填充，才發現完全是項「不可逆」的手術，充完後臉大浮腫，為了修復打了無數的針都沒效，最後只好去做臉部抽脂。

周韋彤承認做自體脂肪填充過臉跟嘴唇。（圖／翻攝自周韋彤Cica微博）

周韋彤說，抽完脂後事情還沒解決，因臉上有些組織不適應，再度導致浮腫，「所以一直有人會跟妳說『妳怎麼又去做了？』」，令她哭笑不得，直言就是條不歸路，花了很多錢和好幾年的時間，才變回原本的樣貌，而且這過程太過刺激，反倒會使臉加速老化。若真的不滿意臉的什麼部位，周韋彤建議去做有「後悔藥型」的手術，例如打玻尿酸有方法可以消除，她也強調愛美不能心急，最好是一點一點來，不要想一步登天達到效果。

周韋彤承認做自體脂肪填充過下巴。（圖／翻攝自周韋彤Cica微博）