民進黨台北市長參選人陳時中（右1）30日出席「台北秋季結婚購物節」。（鄧博仁攝）

年底選舉腳步接近，但台北市目前仍是「三腳督」狀態，台北市長柯文哲今分析，台灣支持統一的民眾大概3％，有97％是維持現狀以後再決定，民進黨的宣傳戰略就是這樣，反對它們就被抹紅成統派，柯強調，自己還是本土派，只是看不慣民進黨貪汙的樣子。

柯文哲今日下午接連出席「台北秋季結婚購物節」以及台北汽車大展，會後受訪時分析，台灣支持統一的民眾大概3％，97％則是維持現狀以後再決定，民進黨的選戰策略就是，只要反對民進黨想辦法把它抹紅變成那3％，所以絕對不可以讓「台灣」給民進黨搶去，民進黨的宣傳戰略就是這樣，反對它們就是統派的，柯強調自己還是本土派，只是看不慣你們貪污的樣子。

而民進黨籍參選人陳時中後一步趕來汽車大展會場，被問及柯文哲的「3％抹紅說」，陳否認表示，至少自己的競選團隊裡沒有誰想把人抹紅，「除非他（柯文哲）自己是紅的那就沒辦法，抹紅的事情我們不做，但呼籲大家保衛台灣。」