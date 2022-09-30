由小田切讓自導自演的日劇《奧莉佛是狗，（天哪！！）這傢伙》第2季，演員陣容比首季更誇張，包括松隆子、黑木華、濱邊美波、村上虹郎、寛一郎、仲野太賀等華麗名單，還讓松田龍平、松田翔太這對知名演員兄弟檔同台演出，2人所開設的「兄弟廚房 馬嘉利餐車」與案件究竟有何關聯，也是本季備受外界矚目的焦點。

距離首季已過1年，NHK電視台放手一圓小田切的導演夢，第2季也依舊放手讓小田切讓自由發揮，劇情看似荒謬且毫無邏輯，數個神秘案件牽一髮動全身還化身色色警犬與池松壯亮搭擋查案，自肥對劇中女星「毛」手「毛」腳，他也繼去年的「這種內容，NHK真的沒問題嗎？」後，再度發表「第2季好像失敗了呢」、「到底會不會惹NHK生氣呢...，請大家期待」等感想，池松壯亮則表示無關年齡大小或是犬派還是貓派，應該都能看得相當開心才是。

《奧莉佛是狗，（天哪！！）這傢伙》第1季已全數在friDay影音上架，第2季每週三更新一集。