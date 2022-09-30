麗寶樂園渡假區長期敦親睦鄰，水陸樂園擇一門票只要99元。（麗寶樂園渡假區提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶OUTLET MALL可愛萌寵教主史努比來了。（麗寶樂園渡假區提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶OUTLET MALL可愛萌寵教主史努比來了。（麗寶樂園渡假區提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶樂園渡假區長期敦親睦鄰，10月1日起推出厝邊二部曲優惠，設籍大甲、神岡、潭子、清水、石岡區居民，水陸樂園擇一門票只要99元。另設籍苗栗、彰化、南投縣民，也可享399元入園。

麗寶樂園渡假區表示，園區以「台中人的樂園」出發，積極與在地居民互動，每年度持續推出鄉親日活動，以實質優惠回饋鄉親。今年更是擴大回饋範圍，繼暑假推出鄉親月優惠在臉書社群上引起熱烈迴響，有許多厝邊區里抱怨及敲碗為何沒有他們。

麗寶樂園渡假區指出，10月1日至10月31日止推出鄉親2.0版本，除了設籍在大甲、神岡、潭子、清水、石岡區的居民可使用99元鄉親價入園外，鄰近縣市苗栗縣、彰化縣、南投縣居民也可享水陸雙園擇一門票399元優惠。購票時須攜帶身分證件現場購票，15歲以下則須出示戶口名簿及健保卡雙證件購票，相關優惠以官網為主。

此外，麗寶OUTLET MALL可愛萌寵教主，經典不敗的IP始祖~史努比來了！「PEANUTS」品牌10月1日起在麗寶OUTLET MALL B區1F國際展演廳歡慶開幕全面3折起，現場還有多款200公分高大型史努比FRP可以打卡拍照，勾起經典回憶。