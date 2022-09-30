新北中信特攻籃球隊今日宣佈正式與「大房東」曾文鼎達成協議，以3年合約加入新北中信特攻團隊，新賽季將披上76號球衣，期待與年輕特攻們一起打出嶄新的「歐式」閃電球風。

今年38歲的曾文鼎，19年的籃球職業生涯擁有「台灣第一中鋒」的美譽，上賽季效力於台北富邦勇士籃球隊，平均上場時間22分鐘，貢獻5.6分、3.6籃板以及3.3次助攻，並於季後賽展現全能身手，帶領球隊完成二連霸。新北中信特攻總經理劉志威表示：「今年洋將以歐陸球員為主，期待在曾文鼎加入後，發揮母雞帶小雞的效應， 借重他的傳球視野與傳導能力，帶領球隊打出全新的智慧籃球。」

新賽季曾文鼎加盟新北中信特攻籃球隊，屆時將與總教練李逸驊以及後衛李學林重現「三連霸」時期的裕隆隊組合，是球迷們開季相當期待的搭配。總教練李逸驊表示，很高興能夠再度與曾文鼎攜手合作，相信在曾文鼎的幫助下，團隊能夠直指總冠軍，也希望球迷們能夠在10月29日、10月30日開幕戰進到新莊體育館，為新北中信特攻籃球隊加油。