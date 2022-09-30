為提升我國太空元件驗證測試能量，國家太空中心今（30）日與台大醫院癌醫中心分院簽署合作備忘錄，未來台大醫院癌醫中心分院將利用質子治療設備，模擬太空環境的高能質子輻射，協助國內廠商進行太空電子元件的輻射環境驗證測試。

隨著輻射效應驗測數量提升，質子輻射驗測能量亦需要擴大，太空中心攜手台大醫院癌醫中心分院合作，可望紓解驗測壓力，滿足國內廠商需求。

太空中心吳宗信主任表示，《太空發展法》頒布實施後，太空中心除延續執行現有太空計畫與科研任務外，也被賦予更多推動國內太空科技與產業發展的責任，其中，建構驗測能量、制定輻射驗測規範，以協助篩選耐輻射的太空元件，對太空產業發展至關重要。

吳宗信說，過去國內研發的太空電子元件都要送到國外進行耐輻射驗測，曠日廢時且所費不貲，因此太空中心結合國內產官學研醫界的力量，自力進行測試，大幅降低耐輻射測試所需經費，減少人員儀器運輸之不便，且能增加測試排程與項目的彈性。

台大醫院癌醫中心分院放射腫瘤部主任郭頌鑫指出，台大醫院癌醫中心分院預計於2023年啓用最新一代質子治療設備，除了有最先進的超導式迴旋加速器，更配備了高解析度筆尖式射束掃描技術，以及FLASH超高劑量率之射束品質。不只在醫療上能提供最佳的放射治療效益，更適合應用在航太元件的測試與驗證。

台大醫院癌醫中心分院院長楊志新提到，高能質子照射除應用於醫學研究與太空產業外，還可應用於電子業、國防及通訊業等，尤其在物聯網快速發展的現在，這類驗測對於車用裝置、醫療電子之可靠度提升也有很大助益。

楊志新說，目前台大醫院癌醫中心分院已和台大電機系、工程科學系所幾位教授共同合作，籌建國內太空環境之半導體元件／電路的耐輻射驗證平台，未來有太空中心的加入，將有助於奠定國家航太領域發展之重要基礎。