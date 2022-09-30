郭東延近來透過電影《樂透大作戰》、綜藝《青春MT》、電視劇《高斯電子公司》成為大勢演員，今(30日)稍早在《高斯電子公司》記者會上，郭東延表示，和主角李相植相似程度只有20%，「但很希望自己可以像劇中人物一樣隨心所欲，而因為導演的導戲能力就幫我加分了79%，我的演技只佔了1%。」隨即朴俊秀導演說：「你對我來說是李秉憲。」引來現場一片大笑。

而高聖熙一直以來都扮演悲情女主角，但她說實際個性像野ㄚ頭一樣，機靈的個性和車娜萊非常相似，所以她非常開心可以接演《高斯電子公司》，車娜萊是個懂得察言觀色，工作能力滿分，生活技能零分，並且有憤怒調解障礙，常常因爲李相植的事情發火，但其實是個很溫暖的人，在劇中有反轉魅力，而她精湛的演技絕對可以讓原作粉絲們滿意。

【高斯電子公司】精采預告｜既沒用又都不是人的「行銷3部」，到底都聚集了些甚麼樣的奇葩呢？

另外，裴賢聖在電視劇《我們的藍調時光》《機智的醫生生活》、《偶然發現的一天》等作品中展現的天真無邪的樣貌受到觀衆們的喜愛。在《高斯電子公司》飾演的白馬帥有個標誌性造型的牛角頭，是個為了要脫離父親掌控的富二代，首集坐著降落傘的浮誇出場，此次將展現不同以往的搞笑魅力角色，備受期待。

《高斯電子公司》講述跨國企業「高斯電子公司」裡不被公司重視的「行銷三部」，那些年輕世代們透過愛情努力撐過痛苦上班日的爆笑喜劇。背景以韓國三星電子為原型，劇中每個職員異想天開的行為，加上用搞怪有趣的諷刺韓國職場生活文化，將為社畜帶來共鳴和安慰。第一集找來曾經在《天氣好的話，我會去找你》飾演朴敏英前男友尹博搞笑客串。《高斯電子公司》10/14起於中華電信MOD戲劇199專區、Hami Video上架。並於11月19日起在龍華偶像台MOD353頻道，週末晚間八點半，全台首播。