受到當地半導體產量下滑影響，韓股30日也跟著開低，但搶短買盤進駐後，大盤一度翻紅，不過最後還是走跌並創兩年多新低，收2,155.49點，跌15.44點或0.71%，月線跌11%，季線更重挫近3成。不過，韓元升值，外資也反手買進1630億韓元。

根據韓國30日官方數據，當地8月半導體產量年減1.7%，與7月大增17.3%相比，兩者簡直是南轅北轍。分析師認為，這是韓國半導體產量在4年半以來首次減少，代表晶片業者正為需求趨緩而放慢生產腳步。不過，三星電子卻漲0.95%，SK海力士也漲2.85%。

其它個股中，電池製造業者LG Energy Solutions跌3.07%，現代汽車跌2.75%，起亞跌3.49%，化學大廠LG Chem跌2.01%，三星生物製藥也跌0.74%。

韓元兌一美元在1,430.2價位附近，韓元升8.7元。