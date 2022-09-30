因施工動線相當狹隘，水利局舉辦２次地方坐談會，經溝通後取得共識。（台南水利局提供／李俊淇台南傳真）

台麻豆區北勢里局部地勢低漥，過去曾有積淹水災情發生，水利局因此在「麻豆區CR支線北麻豆小排3-1排水改善工程」投入經費約830萬元，將舊水路拓寬改建寬1.5公尺、高1.6公尺矩型溝渠，將於10月1日開工，並預計於明年汛期完工，改善當地排水問題。

水利局表示，麻豆區北勢里位於麻豆市區北側，屬於總爺排水集水區上游，近年因極端氣候及強降雨發生頻率升高，造成南59線旁產業道路、農田淹水災情，也對鄰近社區、地標番仔巷通天寶殿等造成困擾與不便，計畫改善排水路長度180公尺，明年汛期前完工。

水利局調查，依據相關雨水下道系統規劃報告成果顯示，該區域因聚落發展造成CR支線北麻豆小排3-1原通洪斷面之梯形砌石護岸已不足負荷，進而影響排水功能，因此規畫將老舊水路改建為寬1.5公尺、高1.6公尺矩型溝渠，並考量日後維護需要保留施工便道作防汛使用，也為鄰近居民提供一處便捷聯絡通道。

水利局說，由於施工動線相當狹隘且涉風水地與鄰損問題，在5月及7月分別舉辦2次地方坐談會，最後終於在施工便道動線上取得共識，9月設計完成，預計10月1日開工，可望於明年汛期前完工並發揮功效。

北勢里長莊嘉富表示，北勢里逢雨必淹，原排水溝因年久失修，後又被私設柵欄圍住，經過數次協調會才順利取回，如今排水工程順利發包，除了能夠解決淹水問題外，未來也多一條便道可供通行，真得是地方一大福音。