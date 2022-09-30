南港農會也提供黃金桂花香腸為特色本土菜。（主辦單位提供／游念育台北傳真）

2022南港茶語桂花香系列活動10月1日登場，南港農會推出每周六的系列好康活動，將在每周六舉辦一直到10月底，歡迎民眾共襄盛舉，親赴現場品嚐南港特色桂花及包種茶香系列農產品。

台北市南港區農會總幹事陳坤維表示，南港茶語桂花香系列活動自2011年開辦以來深獲各界喜愛，活動中舉辦茶食、茶講座與製茶DIY體驗等活動，讓參加民眾親身體驗在地的花香與茶香。

農會總幹事陳坤維說，系列活動要感謝中華科技大學的協助，以及農委會、農業金庫，台北市產發局、台北市農會的大力支持。

活動中南港農會也將重點推出超值的「桂花茶餐饗宴」11道美食大餐，每周六、日訂桌者，每桌特別給出甜美價5000元。

南港農會表示，「桂花茶餐饗宴」由寶樹堂茶園掌廚，推出黃金桂花香腸、包種茶香豬腳及桂花蓮藕組成的「桂花茶香拼盤」外、另有十道包括黃金桂花醉雞、桂花烏龍雞湯、包種茶葉醉蝦、桂花翡翠魚羹、茶葉虎掌花膠、桂花茶香石斑、桂花薯片芋荷、鄉野時蔬青菜、養生苦茶油飯、四季桂花茶凍等美食。

南港農會也提供黃金桂花香腸、包種茶香豬腳二樣特色本土菜，是特別與台中大安農會合作，由大安農會提供高檔豬體肉，來結合在地的清香甜美桂花，製作出「黃金桂花香腸」；另外，再利用優良的南港包種茶與豬腳結合，烹製出絕無僅有的南港「包種茶香豬腳」美味。

活動期間農會特別安排專車，搭配小5公車的班次，在南港、南港展覽館、誠正國中、南港水廠、圓拱橋、中研新村、中研院、舊莊一站、舊莊國小、舊莊、舊莊二站、茶葉製造示範場等地均可搭乘，參加民眾可多加利用。

報名參加活動者現場贈送桂花香腸乙條及茶飲乙杯，每場限25名的系列DIY，10月1日為桂花茶飲料调製示範、茶山生態導覽、DIY飲料調製；10月2日為桂花餅乾、蛋糕示範、桂花染布DIY。10月8日為茶山生態導覽、茶凍及桂花釀DIY、茶藝講座；10月9日抽子皮清潔劑DIY、桂花手工皂DIY。

10月15日為茶山生態導覽、DIY飲料調製、茶藝講座；10月16日茶凍及桂花釀DIY、桂花綠豆糕DIY。

10月22日為紅茶製茶體驗、茶山生態導覽、槌染DIY、桂花蛋黃酥DIY；10月23日為茶染DIY、桂花茶香粿DIY；10月29日為茶山生態導覽、桂花餅乾DIY、桂花小饅頭DIY；10月30日桂花雪Q餅DIY、桂花紅茶飲DIY。