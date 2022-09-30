歐洲面臨嚴重能源危機之際，北溪天然氣管道竟在本周遭到人為破壞，目前幕後主使者的身分尚未曝光，但德國聯邦情報局（BND）前局長辛德勒（Gerhard Schindler）直言，最有可能的兇手是俄羅斯。

德國媒體WELT報導，辛德勒認為，要對位在波羅的海80公尺深的天然氣管道進行破壞，需要複雜的技術和組織能力，顯然只有「國家之力」才能夠做到。

辛德勒分析指出，「俄羅斯是最有可能的主使者，他們能夠從這起事件獲得最大利益，現在可以直接說，是因為北溪管道有問題才不能輸氣，而不是用渦輪機壞掉或其他無法讓人信服的理由，最重要的是，天然氣價格將因此上漲，當然符合俄羅斯的利益。」

曾在BND擔任局長8年的漢寧（August Hanning）認同辛德勒的看法，「這次的行動顯然是經過縝密的計畫與訓練，只有特種部隊才能做到如此專業的事情，不太可能用潛艇進行爆破，因為太明顯，使用無人機的機率更大，最合理的選項是有特殊潛水者放置了爆破裝置。」

另一名前局長Gerhard Conrad拒絕就此事進行詳細評論，但他認為使用魚雷進行攻擊的可能性不低，「首先必須經過詳細的調查才能知道答案，但在行動前一定有警告，只是這個警告夠不夠具體，有沒有人認真看待過。」