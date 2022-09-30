97歲臺灣當代編舞大師劉鳳學作品《布蘭詩歌》，取材德國作曲家卡爾・沃夫（Carl ORFF）1937年所作清唱劇Carmina Burana，結合舞蹈、交響樂團、合唱團、獨唱家等不同類型藝術展演的「不可能的任務」，1992年首演即成為表演藝術的重量級作品。歷經30年近百場演出，2006年並曾在高雄至德堂演出，2022年新古典舞團第三度重現經典舞作，10/1（六）、10/2（日）首登衛武營歌劇院，獲得不同世代觀眾的熱烈支持，所有票券在演出前兩週完售，特別加開兩場次350多席目前也僅剩不到百張票券。

衛武營藝術總監簡文彬表示：「《布蘭詩歌》是20世紀最受歡迎的樂曲之一，即便不常接觸表演藝術的人，應該都曾在不同場合聽過片段。作品中包含音樂、舞蹈、歌唱等形式，讓藝術家可以用不同形式詮釋，各有巧妙之處，劉鳳學老師則以獨有的劉式身體美學，探究音樂和文本構築《布蘭詩歌》的另一種樣貌。」

此次參與的舞者，有歷經1992年、2006年演出，3代傳承的資深舞者，也有首次參與的年輕舞者，讓2022年製作在傳承與創新中交會出更精采的呈現。舞團藝術總監盧怡全提到：「劉鳳學103號作品《布蘭詩歌》首演於1992年，新古典舞團此次30週年復刻精華將以『經典與傳承』為理念，舞作更涵蓋老中青三代團員共同呈現，建構了臺灣舞蹈史的新頁與典範！」

劉鳳學以融貫中西舞蹈的深厚造詣編作，將舞蹈和原著歌詞、樂曲緊密結合，使用群舞、雙人舞、七人舞等不同編制，和歌手與合唱團人聲、交響樂團樂音精妙搭配，運用讓觀眾容易理解的方式，展現卡爾・沃夫《布蘭詩歌》中具有高度理想的青年修士，為世人建立精神殿堂時的心路歷程，以及他們在愛情、肉體、美食美酒等世俗誘惑中拉扯，卻又回到原點的堅持。此次演出舞蹈部分由新古典舞團和國立臺灣體育運動大學舞蹈學系擔綱，人聲包括聲樂家賴珏妤、王典、趙方豪，以及台中藝術家室內合唱團、台中藝術家兒童合唱團、星光兒童少年合唱團，音樂則由衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬擔任指揮，和國立臺灣交響樂團一同演出。

《布蘭詩歌》原曲最著名的開場和終場樂章〈命運〉（O Fortuna），因曲調扣人心弦的戲劇張力，成為作品中最讓人耳熟能詳的片段，2009年名列英國國家廣播公司近75年收聽最多的古典樂曲第一名，曾被許多影視、流行樂、動漫作品和體育賽事作為配樂或改編，如流行樂天王麥可傑克森（Michael JACKSON）曾用其作為巡迴演場會預告配樂。

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