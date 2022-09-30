10月7日至11月12日登場的「台南藝術節」推出15檔46場表演，精彩可期。(曹婷婷攝)

10月7日至11月12日登場的「台南藝術節」推出15檔46場表演，精彩可期。(曹婷婷攝)

疫情影響人們2年多，隨著10月13日國門解禁，台南市喊出「藝術解封」，10月7日至11月12日登場的「台南藝術節」推出15檔46場表演，今天宣傳記者會請來鶯藝歌劇團「陳守娘」及四四拍唱片行跨界合體，最強女鬼結合電音，大玩電音版歌仔戲，讓人耳目一新。

台南市長黃偉哲今天宣傳「台南藝術節」時，也當場與「陳守娘」搞鬼合影，畫面逗趣。黃偉哲說，隨著疫情慢慢解封，10月13日國門也將解禁，屆時將有來自很多國家、各地好朋友來台灣、來台南，台南準備好許多豐富藝文饗宴，滿足大家。

他說，台南藝術節從縣市合併之後開始舉辦迄今，累積非常多粉絲，而台南從9月起有台南國際音樂節，一路舉辦到10月29日，台南藝術節則從10月7日舉辦到11月12日，同一時間還有藝術進區，以不同方式呈現台南城市文化面貌，希望大家不要錯過台南豐富的藝文饗宴。

今年台南藝術節以「藝總超界」為主題，節目豐富多元，涵蓋不同年齡層及族群喜愛的表演類別，同時也延續近年台南大型藝術活動「整個城市都是我的舞台」概念，在正規展演場館演出外，也將山上花園水道博物館、沙淘宮、延平郡王祠、大南門城、水交社文化園區等場域變身為舞台，讓藝文表演更貼近生活。

今天宣傳記者會凸顯藝術節主題「藝總超界」，由鶯藝歌劇團及四四拍唱片行真一老師，融合傳統歌仔戲及電音，演出電音版歌仔戲。文化局表示，疫情之下，民眾面對許多未知而感徬徨，藝術則能使人們跨越藩籬，「藝總超界」即是希望邀請大家勇往直前、跨越界線，找尋生命更多美好。

今年台南藝術節開幕場邀請「布拉瑞揚舞團」於山上水道花園博物館演出《漂亮漂亮！》，搭配水道博物館百周年紀念活動。閉幕壓軸場於大南門城登場的「電音。閻羅殿」，安排長達5小時沉浸式電音趴，現場將準備孟婆湯、還陽水等，讓觀眾體驗超界的「閻羅殿」。