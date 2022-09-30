嘉義市精忠社區展示橄欖製作出來的社區特色好物。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠（右）參觀飯店業者用在地小農食材製作的餐食。（廖素慧攝）

嘉義市目前有精忠、頂庄、 紅瓦厝、大溪4個社區推展農村在地創生，推出社區特色好物，市府媒合社區與旅宿業，10至12月將有30團約1500人來嘉遊玩，選購社區好物，市長黃敏惠30日宣布，2022年是嘉義市農遊推廣首發年。

黃敏惠表示，嘉義市有城市的便利、農村的濃厚人情味，長期培力農村，用設計思維整理環境，開發社區資源，社區各有特色、好物，進而與農會、旅宿業者合作，首波成功媒合30團旅遊團來嘉，住宿飯店，飯店用在地食材製作餐飲，旅客住飯店、吃在地，還有住宿好康、遊農村社區，好住好玩好吃盡在嘉義市。

市府建設處指出，今年推動農遊，精選多樣優質社區產業產品，包括紅瓦厝窯烤麵包、頂庄獨角仙手作商品、大溪八井米●（「草」的「早」改為「果」）、精忠橄欖氣泡飲、好瓜造智慧農場小黃瓜輕纖麵、東發養蜂場蜂蜜，還有嘉義市農會「幸福嘉義米」、奮起福米餅「米乖乖」、里響咖啡「阿里山精選咖啡。

飯店業者陳彥睿說，嘉義智選假日酒店及蘭桂坊花園酒店於10月至12月，推出「住飯店吃在地」餐飲，採用幸福嘉義米、紅瓦厝窯烤麵包、好瓜造小黃瓜及東發養蜂場蜂蜜等4樣在地小農食材入菜。

還有「在都市玩農村」，舉辦社區DIY體驗活動，旅客在飯店體驗後，可再到社區深度遊，促進循環經濟；此外，「入住專案超好康」贈送優選農村住房禮。

市府表示，10至12月已有30團約1500人將嘉義市，有農村好禮，預計11月開幕的KANO旅客中心也會推出農產品購物優惠。