因遭到美國銀行調降股票評級與目標價，蘋果公司周四股價暴跌近5%，其他大型科技股亦同步大跌，拖累標普500指數和那斯達克指數重挫。被蘋果引爆的科技股賣壓掃到，谷歌母公司Alphabet和微軟股價雙雙創下一年來新低。

科技股今年以來的表現低迷不振，在利率持續升高和經濟可能陷入衰退的前景下，投資人撤離成長型股票，並轉而湧向防禦型資產。

投資人擔心聯準會持續大幅升息將把美國經濟推入衰退，也對近來全球貨幣與債市崩跌感到擔憂，再加上受蘋果股價重挫拖累，周四標普500指數下跌2.1%，收在3,640.47點，再創今年收盤新低，盤中一度跌至3,610.40點，不僅刷新2022年盤中低點，亦創下2020年以來盤中新低。以科技股為主的那斯達克指數大跌2.8%，創下自9月13日以來最大單日跌幅，並逼近6月中旬創下的2022年新低。

蘋果周四下跌4.91%，收在142.48美元。以Wamsi Mohan為首的美國銀行團隊將蘋果的股票評級從從「買入」調降至「中性」，並將其目標價從185美元下修至160美元，稱該科技巨頭也難逃宏觀經濟的挑戰。這和FactSet調查中，大多數分析師持續站在「買方」的立場很不一樣。

美銀分析師在報告中指出了幾個風險，其中包括與新一代iPhone 14手機相關的「購買周期」（buying cycle）減弱。

前一日彭博社報導，蘋果已經取消今年下半年新iPhone手機增產600萬支的計畫。

與2021年底相比，蘋果股價已經下跌20%，同一期間，那斯達克指數下跌31%。

美股前五大市值股均為科技股或科技相關股，其中以微軟受到的打擊最輕，周四跌約1.5%，收在237.50美元，但仍創下52周新低。

谷歌母公司Alphabet跌2.63%，收在97.42美元，亦跌至52周低點。

此外，亞馬遜跌2.72%，收在114.80美元。特斯拉大跌6.81%，收在268.21美元。

作為五大「尖牙股」之一，臉書母公司Meta將大規模凍結人員招聘，並進一步推進重組，股價下跌3.67%，收在136.41美元，市值慘遭埃克森美孚超車，為逾5年來首見。

規模較小的成長型科技股也難逃股災波及，Coinbase遭富國銀行給予「減碼」評級，股價重挫近8%。加拿大電商公司Shopify大跌8.45%，電動車新創公司Rivian跌7.9%，線上遊戲平台Roblox下跌7%。