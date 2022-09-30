央行今宣布自111年9月30日起調整金融機構存放央行準備金乙戶存款之利率。
央行9月22日理監事會決議，各項政策利率自9月23日起，分別調升0.125個百分點，銀行已配合調整其存款牌告利率。為反映銀行存款利率之調升，自本年9月30日起，金融機構存放央行準備金乙戶存款（應提準備額之55%）之利率，源自活期性存款部分，調整為年息0.396%；源自定期性存款部分，調整為年息1.083%。
另源自外資之新臺幣活期存款，仍依本行99年12月30日台央業字第0990062027號函規定，不給付利息。
央行今宣布自111年9月30日起調整金融機構存放央行準備金乙戶存款之利率。
央行9月22日理監事會決議，各項政策利率自9月23日起，分別調升0.125個百分點，銀行已配合調整其存款牌告利率。為反映銀行存款利率之調升，自本年9月30日起，金融機構存放央行準備金乙戶存款（應提準備額之55%）之利率，源自活期性存款部分，調整為年息0.396%；源自定期性存款部分，調整為年息1.083%。
另源自外資之新臺幣活期存款，仍依本行99年12月30日台央業字第0990062027號函規定，不給付利息。
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