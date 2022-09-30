董事長蘇義吉排除萬難，在蘇家莊園內舉辦BCI60周年國際盆栽賞石大展。（蔡明亘攝）

桃園市大溪區蘇家莊園正式開園，適逢國際盆栽賞石協會（BCI）60周年，排除萬難在園內舉辦國際盆栽賞石大展，融合大師盆栽藝術、仿名菜奇石及景觀石，搭配台灣名家畫展，更設有可愛動物區，今吸引超過300名遊客到場。董事長蘇義吉表示，莊園占地1萬多坪，景色富南法風格，適合各年齡層民眾到訪，感受大自然懷抱。

蘇家莊園地點位於慈湖畔，是遊客前往大溪與復興地區的匯集路線，開園至今遊客絡繹不絕。（蔡明亘攝）

國際盆栽賞石協會共有126個會員國，為全球知名賞石與盆栽藝術愛好者組織而成的非營利組織。今年適逢60周年，年會因疫情延宕，蘇義吉排除萬難，改於蘇家莊園舉辦大型展覽，今日開幕桃園市長鄭文燦、議長邱奕勝等人都到場共襄盛舉。

董事長蘇義吉秀出數十年來的收藏，栩栩如生的「石宴」為天然奇石，外貌神似各項名菜。（蔡明亘攝）

蘇義吉出身於農家，外出工作後從古詩詞中發現寄情於山林、歌詠人性的篇章，退休後在大溪慈湖畔，當起老農打造萬坪莊園，開創人生第二春。曾任BCI理事長的他，在任內將盆栽與賞石藝術列為推廣主題，變更雜誌名稱為《盆栽與賞石雜誌》，盼2種起源於中國大陸的文化藝術能在國際發光發熱。

「石宴」展場中也掛滿名家畫作，讓遊客在走入大自然前先以藝術角度感受園內風光。（蔡明亘攝）

BCI60周年展場中，栩栩如生的「石宴」為天然奇石，外貌神似各項名菜，不僅是蘇義吉數十年來收藏的精華，更是遊客狂按快門的吸睛展品；由國際盆栽大師雕刻的「絲雕」，展現順隨木材紋路的創作；藝術家潘蓬彬在莊園內寫生的油畫展，掛滿展間大廳，讓遊客在入園前，先以藝術角度感受園內風光。

蘇家莊園內的窯烤披薩是許多遊客大推的美食。（蔡明亘攝）

蘇家莊園首棟建築「88美術館」，展現南法風格，近期展出當代女性藝術家祁慶玲的油畫創作個展。蘇義吉表示，藝術盆栽、名家畫作、奇石、莊園造景再加上眾多奇珍異獸與可愛動物，相信會讓來訪的遊客感到不虛此行。

蘇家莊園內有不少珍奇異獸，還有許多可愛動物，包括現下超夯的水豚君。（蔡明亘攝）

蘇義吉說，蘇家莊園位於慈湖畔，是許多遊客到大溪與復興地區遊玩的匯集路線，開園至今遊客絡繹不絕。BCI60周年國際盆栽賞石大展即日起展出至10月5日，邀請國際行家、收藏者與愛好者參加，體會台灣在盆栽藝術與觀賞石收藏的豐厚底蘊。