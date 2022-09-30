林秉樞私行拘禁竟「無罪」 高嘉瑜哽咽喊「不接受」：對我是非常大傷害

林秉樞涉對民進黨立委高嘉瑜施暴與拍攝不雅照，遭檢方依妨害祕密、偽造文書等8罪起訴，新北地院30日下午宣判一審結果，依傷害等13罪判處林秉樞2年10月徒刑，其中僅傷害罪8個月不可易科罰金，全案可上訴。高嘉瑜強調，一審判決過輕，對她而言是非常大的傷害，尤其法官並未判林秉樞犯私行拘禁，請檢察官一定要上訴。

高嘉瑜說，判決結果對她而言是非常大傷害，請檢察官一定要上訴。不只是她，受害者還有10餘位女性，包括大學教授、名人、弱勢的單親媽媽，她們受到的傷害絕對比自己嚴重，卻因為害怕被報復而不敢出面指控，故她不能迴避也責無旁貸。

高嘉瑜強調，林秉樞過去用各種方式極盡羞辱自己，卻試圖用精神疾病等理由脫罪，種種過程讓她身心受創，但知道自己受的傷害僅是冰山一角，希望這些事情不要再發生在別人身上。

高嘉瑜指出，一審判決過輕，法官並沒有了解到，林秉樞用各種方式脫罪、不斷說謊，甚至在法庭上捏造事實，他出現這種既惡劣又卑劣的行為，卻沒有得到該有的懲罰。她再度強調，受害者不只她一人，自己身為民意代表必須站出來，不能再讓下一個受害者出現。

針對法官未判林秉樞犯私刑拘禁，高嘉瑜哽咽地說，當時她被打到腦震盪，手機在林秉樞手上，還被迫不能穿衣服，在這種情況下，要如何逃出飯店？她完全沒有行動自由，期間更不斷哀求林秉樞讓自己到立法院參與黨團甲動，很遺憾法官認為自己沒有求救，就不判林秉樞私行拘禁。

高嘉瑜指出，檢察官一定要上訴，林秉樞至今不認罪，還想盡辦法脫罪，捏造荒謬不堪的事實，突顯林秉樞毫無悔意，希望法院判他最重刑度。