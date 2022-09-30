65歲老戲骨班鐵翔將於10月5日走進CORNER MAX舉行首場個人演唱會，他自嘲演戲演了40年，沒人知道他會唱歌，「我65歲才正式踏入歌壇。」這次演唱會將與已故藝人艾成隔空對唱，他回憶先前與太太Celine為了捧場艾成賣的肉粽，但已售罄，熱情的艾成二話不說親手包了幾顆肉粽給夫妻倆，憾事發生後，還有2顆肉粽始終凍在冰箱，捨不得吃掉，班鐵翔忍不住哽咽，深呼吸平撫情緒後說，「吃掉就沒了，我聽到艾成2個字就好難過。」

在他心中，艾成是個溫暖、有才華的陽光大男孩，「雖然我們不是時常膩在一塊的朋友，但也是忘年之交。」原本這次演唱會，班鐵翔邀請艾成與張芸京來當串場嘉賓，沒想到徒留遺憾。這次演唱會最大推手便是老婆Celine，夫妻倆今年11月份結婚6周年，一路上走過不少風雨，但感情仍如膠似漆。

班鐵翔坦承個性比較龜毛，在家曬衣服都要同一個方向，衣角也要拉整齊，「我個性不太好，我自己也很困擾，像有強迫症。」Celine在一旁爆料班鐵翔連睡姿都要管，「我們家床有三分之二都是他用的，我只剩三分之一，他還拿條毯子隔在中間。」班鐵翔笑說：「因為我不能讓他的姿勢太囂張啊！」Celine不甘示弱在旁補充：「反正我就把毯子拉掉，我就直接趴過去了。」夫妻倆甜蜜拌嘴，感情甚篤。

夫妻倆個性較為互補嗎？班鐵翔先是開玩笑說：「她的內心世界我不好探觸。」但心底相當感謝、依賴老婆。班鐵翔的母親剛離世時，他常向Celine透露想念母親，Celine知道他想再吃到媽媽做的眷村菜，即使不甚摔斷腿，也要拄著拐杖替丈夫燒菜，以慰他的思念之情。班鐵翔感性地說：「媽媽走了，但有一個老婆來彌補我心裡的缺憾。」而夫妻倆平時在家的互動像極熱戀的小情侶，班鐵翔只要生氣了，Celine一定主動撒嬌、討抱，他甜笑說：「我再責備兩句，就氣不下去了。」