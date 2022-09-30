基隆市一名6歲女童，日前因為有發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻涕、鼻塞等症狀，且已經持續3天以上，家長原本以為是普通感冒，但症狀未改善，才帶著女童前往衛福部基隆醫院急診。醫師懷疑女童新冠確診，在診間為女童進行流感及新冠的快篩及PCR篩檢，確認女童同時確診A型流感及新冠肺炎。

部立基隆醫院兒科醫師陳惠蘭表示，這是部基首次發現有病患同時罹患流感及新冠肺炎的案例。陳惠蘭指出，這兩種疾病某些病徵相似，但有些孩童流感個案可能沒有發燒，僅出現上呼吸道症狀，所以家長其實很難依症狀來辨別。建議孩童或成人出現相關症狀時，可先使用家用快篩進行檢測，再依快篩結果決定後續就醫方式，就醫時也可將結果提供給醫師評估。

由於近來天氣逐漸轉涼，即將進入流感的好發季節，再加上目前國內仍處於新冠疫情期間，陳惠蘭指出，由於流感疫苗施打後約2到3周，才會產生完整抗體，呼籲民眾符合資格者，應盡早接種新冠及流感疫苗，以保護自己及家人。

另外，基隆市衛生局也表示，新冠及流感疫苗可以同時接種，自10月1日起，民眾可在7區衛生所及全基隆市51家合約院所施打，10月底前還在社區及職場安排至少130處接種站，請市民可就近前往接種，多加利用。

基隆市第一階段公費流感疫苗自10月1日起分兩階段開打，第一階段開放包括：65歲以上成人、學齡前（6個月至6歲）幼兒、國小至高中職（含五專1至3年級）學生（統一於校園集中接種）、孕婦及6個月內嬰兒之父母、禽畜相關及動物防疫人員、醫事執登人員及衛生防疫相關人員、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、安養／養護／長期照顧等機構之受照顧者及其所屬工作人員、具有潛在疾病者，包括高風險慢性病人(含BMI≧30)、罕見疾病患者及重大傷病患者等;第二階段自11月1日開始，對象為50至64歲無高風險慢性病成人。