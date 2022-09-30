台南市北區1家托嬰中心29日下午驚傳4個月大男嬰猝死，托育人員發現男嬰發紫的嘴巴有吐奶狀況，疑似噎奶，拍背急救後送醫不治，法醫30日相驗無外傷，10月4日將解剖釐清死因，男嬰為施家頭胎兒子，父母驚聞哭斷腸。

這家托嬰中心原本在東區經營，之後遷移至北區南園街內，結合幼兒園一起經營，共計已有10年以上歷史，現聘有8名托育人員，照顧40多名嬰兒。

施家父親為科技業工程師，母親為美甲師，男嬰為夫妻第1胎，因工作關係，嬰兒出生2個多月，就將嬰兒送到托嬰中心照顧。

男嬰在中心接受照顧已1個半月，負責照顧的女托育人員約30多歲，29日下午2時55分先為男嬰餵奶，喝到3時15分，再將男嬰放到嬰兒床睡覺，期間並有巡視2、3次無異樣，5時抱起小孩驚覺沒反應，嘴角吐奶，嘴唇發紫，女托育人員趕緊拍背並施以心肺復甦術，並叫救護車送往成大醫院急救，經醫院急救無效後宣告死亡。

檢警30日相驗男嬰屍體，初步認為嬰兒無外傷，擇期解剖進一步釐清死因。父母到場傷心欲絕，母親更是哭斷腸，難過的同意解剖。

肇事的托嬰中心表示，社會局已派員到場勘查環境，室內嬰兒房全程有監視器錄影，畫面提供檢警調查，目前等待法醫鑑定結果。

台南市社會局表示，男嬰的醫療診斷無明顯外傷，目前死因不明，社會局已聯繫檢警查辦，若經調查相關人員涉嫌違反兒權法，將另行裁處。在尚未釐清死亡原因前，已先請托嬰中心將該名女托育人員停職。