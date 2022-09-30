柯文哲今日下午接連出席「台北秋季結婚購物節」以及台北汽車大展，會後受訪。（陳薏云攝）

台北市長三腳督選情膠著，近日幾份民調釋出，無黨籍台北市長參選人黃珊珊明顯上升，且已超車民進黨籍參選人陳時中，坐二望一，對此台北市長柯文哲被問及此事，先酸陳時中因馬桶事件七搞八搞，加上周玉蔻，整體危機感控能力不好，另更譏國民黨籍參選人蔣萬安從頭到尾都不覺得他存在，遇事就躲起來不適合當領袖。

柯文哲今日下午接連出席「台北秋季結婚購物節」以及台北汽車大展，會後受訪分析三腳督現況選情，柯表示，選舉過程當中看到誰行、誰不行，陳時中馬桶七搞八搞、加上周玉蔻事件，看出危機管控能力不好。

柯文哲話鋒一轉開酸蔣萬安，「從頭到尾都不覺得他存在，很奇怪，呵呵，好像沒這個候選人」，柯強調，蔣萬安在立法院也是這樣，民眾黨立委透露，每次遇到抗爭，蔣萬安就跑到後面躲起來，好像很怕這種抗爭，柯表示，當首長一定要面對各式各樣的困難，那種遇事就躲起來的習慣，不適合當領袖。

而民進黨籍參選人陳時中後一步趕來汽車大展會場，談起民調落後則表示，整個選票沒有流失，都是珍貴的選票，也會積極爭取。另針對柯文哲評論蔣萬安「好像不存在」，陳時中大笑表示，可能柯文哲的存在感很高，所以看不到蔣萬安，另也開酸蔣萬安，一些政策說明的時候，蔣委員需要仰賴幕僚來講，隨後緩頰，每個人的行事風格都尊重。