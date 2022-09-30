華友聯集團位於高雄左營的建案「I世界」2018年開工後，發現清朝時期左營舊城城牆殘跡，經協調後，變更設計退縮，新建案今年完工，成為全台首棟「住宅與古蹟共存的住宅大廈」。（柯宗緯攝）

華友聯集團位於高雄左營的建案「I世界」2018年開工後，發現清朝時期左營舊城城牆殘跡，經協調後，變更設計退縮，新建案今年完工，成為全台首棟「住宅與古蹟共存的住宅大廈」。（柯宗緯攝）

華友聯集團位於高雄左營的建案「I世界」2018年開工後，發現清朝時期左營舊城城牆殘跡，經協調後，變更設計退縮，新建案今年完工，成為全台首棟「住宅與古蹟共存的住宅大廈」。（柯宗緯攝）

經由考古發掘後發現總長約50公尺長，具有城墻排水功能的水關，確認為南門段城牆殘蹟，並於同年經高雄市文資審議委員會審議指定為市定古蹟。（柯宗緯攝）

華友聯集團陸炤廷董事長指出，早期開挖到古蹟，對於開發上會很頭痛，擔心會有損失及影響工期，但這次感謝文化局等單位協助，華友聯希望與這個古蹟共存，這也是全國首案古蹟與建案共存。（柯宗緯攝）

華友聯集團位於高雄左營的建案「I世界」2018年開工後，發現清朝時期左營舊城城牆殘跡，該案旋即先停工，經協調後，變更設計退縮，少賣好幾戶，現值數千萬元，新建案今年完工，成為全台首棟「住宅與古蹟共存的住宅大廈」，堪稱公私部門合作典範。

華友聯集團陸炤廷董事長指出，早期開挖到古蹟，對於開發上會很頭痛，擔心會有損失及影響工期，但這次感謝文化局等單位協助，華友聯希望與這個古蹟共存，這也是全國首案古蹟與建案共存。

陸炤廷透露，當初挖到古蹟時，「I世界」已預售銷售，因而更改規劃，為了退縮，將原本A棟設計一層6戶更改為5戶，減少36個車位。而原已完售的14戶逐戶跟客戶溝通解除或更換合約，並因公設及地下室之變更逐戶修改合約，過程雖然辛苦，但幸能取得住戶諒解，成就今天的古蹟保存。

今（30）日華友聯集團邀請見城計畫的重要推手副市長史哲與當時參與審議的文化資產審議委員共同見證保存的成果與水關的再現。史哲表示，因為建案變更設計退縮建築範圍會減少可以販售的範圍，對建商來說是一大損失，但也因為退縮設計將重要文化資產保存下來，感謝華友聯集團為文化資產保存的付出，這是市府執行見城計畫公私協力的重要成果。

該古蹟經由高市文化局邀集文資委員組成專案小組現勘，確認出土物件為鳳山縣舊城築城材料，最後經由考古發掘後發現總長約50公尺長，具有城墻排水功能的水關，確認為南門段城牆殘蹟，並於同年經高雄市文資審議委員會審議指定為市定古蹟。

值得一提的是，也因為城牆咕咾石的啟發，該建案特別引進藝術家黃立穎家的畫作，並費時一周就地創作5.6X6米之巨幅作品至在藝術走廊，將文化、藝術由外引進室內，公私合作終造就今日的共好建築。