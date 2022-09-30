中國交通運輸新業態協同監管部際聯席會議辦公室，再向4間互聯網道路貨運平台公司，包括快狗打車、滴滴貨運、滿幫集團及貨拉拉進行約談，指從網友留言和群眾來電來信發現，部份公司仍然有多重收費、壓價競爭、拖欠司機運費等問題，損害司機合法權益。約談再次要求4間公司，深入排查整治安全風險隱患，及時化解風險，確保行業安全穩定，並改善拖欠運費處理協調機制，不得惡意壓價競爭。

約談要求，一要進一步提高政治站位，深入排查整治各平台公司存在的安全風險隱患，及時化解風險，確保行業安全穩定；二要健全貨源審核制度，完善拖欠運費處理協調機制，不得惡意壓價競爭。2022年年底前，不得隨意調整收費標準和運營規則，要保持運輸價格的相對穩定，確保貨車司機享受通行費減免的政策紅利；三要加大對貨車司機關心關愛力度，切實保障廣大貨車司機合法權益。

4間公司都表示，會認真履行企業主體責任，紮實整改，並暢通司機投訴舉報渠道，確保貨車司機享受通行費減免的政策紅利等。

交通運輸部約一個月前，曾對4間公司進行提醒式約談，提出類似要求。