添加糖可能對人體造成負擔，但改用代糖就能無憂享用甜食嗎？ WHO近來發布報告指出，代糖帶來的減肥效果有限，但糖尿病、心血管疾病及死亡風險可能增加。法國超過10萬人的追蹤研究結論一致，甚至還看見與癌症風險有關。營養專家怎麼看待這些研究報告？

愈來愈多人了解添加糖可能帶來齲齒、肥胖、糖尿病、心血管疾病乃至癌症，因此改採「甜味劑」作為替代品，有人直稱「代糖」。代糖零食飲料愈來愈常見，全球市面有超過 2萬3,000 種代糖食品，目前這類人工甜味劑產品銷售額超過7.2億美元，據預估市場將以每年5%的增幅繼續成長。

●世衛報告：長期使用可能有負面影響

今年4月WHO發布一份名為《非糖甜味劑使用之健康效應：系統性回顧及後設分析》的報告，彙整科學證據（隨機對照試驗、前瞻性追蹤研究、病例對照研究）了解代糖對人體健康的影響。世衛表示，長期食用有負面效應跡象，不過目前證據仍不夠充分。

這份報告的主要總結包括：

1. 短期減肥可能有些助益：短期的隨機對照試驗顯示，將飲食中的糖改成代糖，體重及BMI小幅減少，因此用於短期減肥可能有效。

2. 長期攝取可能增加心血管疾病等風險：代糖攝取量高，同樣會增加肥胖、二型糖尿病、心血管疾病及全因死亡風險，但目前研究的證據力並不高。

3. 糖精的攝取可能增加膀胱癌風險：整體而言，代糖飲料的攝取跟癌症發生率、死亡率均無明顯關聯，但有病例對照研究顯示，經常攝取名為糖精的一種代糖，可能增加31%的膀胱癌風險。不過，目前研究證據力低，因此須謹慎解讀這個結果。

4. 孕婦可能早產，寶寶日後易胖。

5. 對兒童的影響目前尚不明確。

●3種代糖被點名與心腦血管疾病風險有關

一項大型且長期的追蹤研究近來陸續發表新發現，長期攝取代糖，可能增加心血管疾病、甚至是癌症風險。法國國家健康及醫學研究所主任瑪蒂爾德·圖維爾（Mathilde Touvier）等人近期刊登在《英國醫學期刊（BMJ）》的研究，納入10.3萬名參與營養網絡健康研究的成人資料進行分析，觀察在追蹤期平均9年間，人們代糖攝取量及心血管疾病風險的關聯性。

在有攝取代糖的人中，食用量較低組別者平均每日攝取7.46毫克，食用量較高組為77.62毫克。研究人員發現，以代糖取代添加糖，對於心血管疾病的預防並無益處：

1. 攝取量高，心血管疾病風險較高：在研究追蹤期間，代糖攝取量較高的組別發生心血管疾病的絕對發病率是每10萬人年發生346次事件，而不吃代糖組則是每10萬人年發生314次事件。

2. 3種代糖風險最明顯：阿斯巴甜（Aspartame）攝取量與腦血管事件的增加有關，安賽蜜和三氯蔗糖攝取量與冠心病風險增加有關。

●乳癌、肥胖相關癌症風險增1、2成 運用同一份大數據資料，研究團隊也嘗試爬梳代糖與癌症風險間的關係，結果日前刊登於《公共科學圖書館：醫學（PLOS MEDICINE）》。在追蹤期平均7.8年期間，代糖攝取較高組每日食用17~19毫克，經分析顯示：

● 攝取量高，癌症風險較高：比起未攝取代糖的人，代糖攝取量較高的人總體癌症風險增加13%，特別值得關注的是阿斯巴甜以及安賽蜜。

● 乳癌、肥胖相關癌症的風險較高：代糖攝取量較高者，乳癌風險較其他人增加22%，肥胖相關癌症風險則增加13%。

圖維爾等人嘗試解釋，代糖攝取對體重的影響還不明確，有文獻顯示，使用代糖可能影響能量消耗減少或體液滯留反而增加體重，而肥胖帶來的代謝紊亂可能進一步提升癌症風險。

除了阿斯巴甜，研究人員還提及，近期有小鼠研究顯示三氯蔗糖也可能增加罹癌風險；阿斯巴甜、三氯蔗糖及糖精會改變腸道菌相，可能影響部分癌症的發生。

●遠離這兩者最理想

解讀上需要留意，這項觀察性研究看見代糖與上述疾病有關，但兩者是否具有直接的因果關係，尚待更多實證。

英格蘭伯明翰阿斯頓大學資深教學研究員暨營養師杜安·梅勒（Duane Mellor）在科學媒體中心的評論就提到，這份研究參與者多是女性、多教育程度高，而阿斯巴甜及安賽蜜本就是常用的代糖，或許因此才觀察到乳癌等疾病風險與這兩種甜味劑攝取有關。此外，這群較常食用代糖的參與者也吃較多加工食品、喝更多含糖飲料且更想減肥，而研究人員並未考慮到這些因素與他們的代糖攝取及後續疾病間的關聯。

針對上述結果，英國心臟基金會資深營養師翠西．帕克（Tracy Parker）接受彭博新聞社採訪時樂觀表示，無須過度擔憂，「但注意飲食中的糖及甜味劑用量總是好事，嘗試將汽水換成白開水，並多吃有益健康的食物」。

梅勒則說，代糖並非完美的添加糖替代品，它們各有潛在風險，因此最理想的答案或許是：遠離這兩者，應規劃一個可持續的飲食計劃，這個飲食計劃包含最少的加工食品、豐富蔬果、豆類、全穀類、堅果種子或是採地中海飲食模式，這是促進及維持健康、降低癌症風險更好的方法。

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