黃偉哲競選總部發言人呂維胤反批謝龍介只是在「吹哨子壯膽」。（本報資料照片）

年底縣市長選舉「北熱南冷」，但國民黨台南市長參選人謝龍介卻認為，近期台北爆發的「NCC審照不中立」及「資深媒體人言行爭議」等2大事件，都衝擊民進黨各縣市的選情，台南市也不例外。黃偉哲競選總部發言人呂維胤則反批謝龍介，只是在「吹哨子壯膽」。

謝龍介指出，他打選戰有自己的步驟，會安排造勢場合讓好朋友一起到台南參與，包括黨主席朱立倫、新北市長侯友宜、前高雄市長韓國瑜等人，都很關心台南選情，也經常私下聯絡，目前正在安排，請大家拭目以待。

至於民調顯示黃偉哲的支持度仍領先，謝龍介也回應說，人在做天在看，「歲不寒無以知松柏，事不難無以知君子」，正是因為難才需要他挺身而出，他會堅持到底。在與鄉親直接對話的過程中，充分感受到市民對他的熱情，與期待改變的急切。

謝龍介認為，今年全台22個縣市首長選舉，有近60名參選人，但沒有一人像他這樣日夜奔波、披星戴月，為的是要把握每一個跟鄉親理性對話、直接溝通的機會，他會喚起鄉親對30年來台南受到不公平待遇的認知，30年拚一次輪替，換人做，才能讓台南轉骨。

呂維胤則回應指出，謝龍介是「火燒厝、燒過間」，黃偉哲是無妄之災，但看得出來謝龍介提不出對自己加分的政策，也說不出對黃偉哲傷害的事，只會用吹哨子壯膽的方式，十分可惜。