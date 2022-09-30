2018年華友聯集團在左營區啟文路旁進行新建案的施工時，發現疑似城牆的構造物，經通報文化局，由文資委員勘驗確認為左營舊城的南門段城牆殘蹟，華友聯集團決定將這段歷史城牆保存下來，融入住宅大樓的景觀設計，此處也成為全台第一棟「住宅與古蹟共存的住宅大廈」，30日下午華友聯集團邀請見城計畫的重要推手高雄市副市長史哲與當時參與審議的文化資產審議委員共同見證保存的成果與水關的再現。

高雄市政府為串接左營舊城重現舊城榮光，自2016年起開始推動再造歷史現場-左營見城計畫，陸續修復各段城牆、恢復護城河通水，興建空中馬道串接大小龜山，以串接及重現舊城。

在見城計畫的推動期間，華友聯集團發現舊城牆的存在，經文資委員組成專案小組現勘後，確認為鳳山縣舊城築城材料，立即協調華友聯集團暫停施工，經由考古發掘後發現城牆總長約50公尺，具有城墻排水功能的水關，確認為南門段城牆殘蹟，並於同年經高雄市文資審議委員會審議指定為市定古蹟。

史哲副市長表示，此案是見城計畫中公私協力最重要的典範，也是全台灣公部門與民間共同保存文化資產的首例。在與華友聯集團協商過程中，可以充分感受華友聯集團的誠意，因為建案變更設計退縮會減少可以販售的範圍，退縮4米對開發商來說是一大損失，對此特別感謝華友聯集團為文化資產保存的付出。

華友聯集團董事長陸炤廷則指出，從開工發現殘跡到完工歷經4年，集團全力配合文化局，盡管當時建案「I世界」已進行預售，仍為此重新規畫，也逐戶與受影響的住戶溝通解除或更換合約，過程雖然辛苦但幸能取得住戶諒解。希望集團的做法能拋磚引玉，帶領全台建商一起重視文化資產保存。

文化局強調左營舊城為國內目前仍存的清代城池中保存規模最大、最完整者。但此段殘蹟早在日治時期因開拓高楠公路而消失，只存留在舊地籍圖上，此次的發現可以說是為左營舊城拚上一塊重要的拼圖。而建商進行保存並以其紋理為主軸進行戶外景觀設計，並適度展現水關及城牆殘蹟，是古蹟與社區共融的良好示範。