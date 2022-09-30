高雄市消防局配合消防署「強化災害防救志工救災協勤量能中程計畫」，今年採購山域、水域救援裝備及器材。（洪靖宜攝）

高雄市消防局配合消防署「強化災害防救志工救災協勤量能中程計畫」，今年採購山域、水域救援裝備及器材。（洪靖宜攝）

意外災害來臨時，僅靠公務部門救災能量是不足以因應，高雄市目前依法登錄共有15個災害防救團體協助消防局搶救各種災害，為強化救災志工在救災上力度及自身安全。高雄市消防局配合消防署「強化災害防救志工救災協勤量能中程計畫」，今年採購山域、水域救援裝備及器材，分發到其中7個災害防救團體。

高雄市目前依法登錄包含水域類、陸域類、山域類共有15個災害防救團體，但使用器材大多老舊，或是裝備器材功能已不敷現今救災需求。高雄市消防局配合消防署「強化災害防救志工救災協勤量能中程計畫」，爭取中央補助款並逐年編列預算，6年計畫中央補助1379萬5000元、高雄市府自籌1494萬5000元，共計2874萬元，充實災害防救志工救災協勤裝備器材。

首批採購山域救援個人裝備組、潛水重裝組、高壓噴霧引擎組及高壓管線組、移動式照明燈、可攜帶式自動心臟電擊器訓練機等5大裝備器材，分發到7個災害防救團體，9月30日於災害應變中心辦理補助儀式。

內政部消防署副署長簡萬瑤認為，裝備要跟上時代趨勢，尤其現今各項災害也朝向大規模和複合式災害，但搶救人員的安全要獲得最大保障，裝備器材充實，加上專業訓練讓搶救更有效率；高雄市消防局主秘劉一娟說，今年主要採購5大類的裝備器材，接下來預計採購會陸續水上摩托車、橡皮艇等，協助救災時使得上力。

高雄市海上救難協會理事長楊顯章說，目前所使用器材大多為自己採購或是公發，但公發時間長遠較都為老舊，現今裝備年年更新，能拿到最新器材在救災上確實益助，其中如潛水電腦錶，可以記錄潛水的時間、深度，即時算出免減壓時間；另外，高雄市防災協會救災總隊總幹事彭維宏說，此次採購器材都是中上等級，在救援上大有幫助。