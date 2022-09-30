民進黨新北市長參選人林佳龍今(30)日提出首都捷運政策計畫，提出「興建溪北捷運」、「成立首都捷運公司」等交通政策；新北市捷運局指出，捷運五股泰山輕軌線延伸泰山板橋輕軌已在規劃，「請林佳龍勿複製貼上」，另外過去在林佳龍擔任交通部長期間，對於台北捷運公司將股權讓與新北市政府的要求都置之不理，如今竟還敢重提，「到底是演哪齣戲」。

捷運局表示，捷運泰板及五泰輕軌計畫新北早有明確的實質內容與路線規劃，並且規劃這2捷運路線串接環狀線、蘆洲線、機場線、新莊線、台鐵浮州車站、板南線與萬大中和線的捷運路網規劃。

其中捷運五股泰山輕軌路線全長11.6公里，設置14站，可轉乘環狀線北環F22車站、蘆洲線蘆洲站、機場線A5a站，其可行性研究報告書早經國家發展委員會於2022年2月21日審查通過並建議行政院核定，朝向2030年完工願景努力，提供五股泰山地區脫胎換骨的機會。

而捷運泰山板橋輕軌路線全長10.4公里，設置12站，2022年8月15日交通部同意列為優先興建路線，目前正進行可行性研究報告，2023年3月可提出報告接續送交通部審議，路線延續五股泰山輕軌，沿塭仔圳市地重劃區、板橋都市計畫之計畫道路及板橋、中和、土城農業區布設，並與新莊線輔大站、台鐵浮州車站、板南線亞東醫院站與萬大中和線莒光站轉乘。

至於五泰輕軌計畫經專業評估運量預測，目標年最大站間運量為4586人次／小時，符合輕軌系統每小時單向運量約為2500～6000人次，在交通部審議階段專家學者及中央單位也特別關注合理評估運量，不希望過度樂觀，並在林佳龍擔任交通部長任內審查同意，若使用中運量捷運系統，將使整體計畫經費提高，不符經濟效益且財務不可行，無法永續經營，「等於林佳龍參選人打臉當年林佳龍交通部長的審查決議」。

三環六線對於溪南溪北的捷運路線串聯，已有第一環已通車的新北環狀線、與第二環在發包施工中的新北樹林線，為了讓溪南溪北的生活發展更加緊密，新北市府在2019年提出兩環之間由捷運五股泰山輕軌延伸泰山板橋輕軌，比林佳龍今天提出溪北捷運，不僅路線構想相似，還提前3年開始執行。

目前經營大台北地區捷運路網的台北大眾捷運股份有限公司，即由交通部、雙北市府共同出資成立，隨著捷運路網逐漸從台北市延伸至新北市，為能充分表達及爭取新北市民搭乘權益，新北市政府現階段以爭取提高在台北捷運公司的股權方式推動，與交通部及台北市政府持續協調中；至於林佳龍主張交通部成立首都捷運公司，事實上營運虧損、重置經費及自償性經費歸墊，這些基本問題都沒有提出如何解決，新北市長不是交通部長，怎麼成立公司，看起來只是喊喊口號，眼前的問題還是存在。