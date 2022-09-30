大S（徐熙媛）、具俊曄夫妻近來接受時尚雜誌專訪，這是他們婚後首度公開同框，也是大S第一次談及這段愛情故事的心路歷程，對於20多年後重拾愛情，她也罕見吐露內心話，坦言有各式各樣的壓力和包袱在她身上，「但遇到歐爸後，一切都不一樣了。」

大S和具俊曄近日接受《vogue》雜誌專訪，並拍攝一系列恩愛照，夫妻倆換上多套造型，對著鏡頭時而耍酷，時而俏皮可愛，還有兩人只穿浴袍，大S幫具俊曄刮鬍子、躺他腿上的閃照，甜蜜指數破表。

而夫妻倆也談及這段20年沒聯絡、沒見面的情況下，再牽起的感情心路歷程，疫情成了加速劑和催化劑，不僅是男方始終沒忘記過女方，大S也表示當年分手時，去到哪都會想到具俊曄，「當時的我常在想，如果老了真的有人生跑馬燈，我腦海中浮現的臉一定是他。」

大S第一次談及和具俊曄愛情故事的心路歷程。（圖／Vouge提供）

大S和具俊曄相當幸福恩愛。（圖／Vouge提供）

敢愛敢恨的大S，義無反顧的再次去愛，她也罕見吐露這些年的心聲，坦言人生從小到大每天都充滿恐懼，「不管是原生家庭或是我之後自己組的家庭，都有各式各樣的壓力和包袱在我身上」，但遇到具俊曄之後，一切都不一樣了。

她剛開始也會害怕大家不接受，「怕大家覺得我瘋了」，但和具俊曄結婚之後，只感受到了前所未有的幸福，因此她不需要婚禮和鑽戒，只在朋友家人見證下，辦一場簡單聚會，還有具俊曄親手替她刺青的戒指。