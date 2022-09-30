軸承廠鑫禾（4999）30日公告第二度庫藏股執行進度，累計買回800張股票，買回平均價位38.88元，買回股份總金額為3,110萬元。

鑫禾自8月5日開始啟動第二度庫藏股，原定10月4日屆滿，不過鑫禾提前買完、買滿，截至9月30日為止，累計買回800張，相當於庫藏股執行率達100％，買回股份佔公司已發行股數達1.08％，買回股份總金額達3,110萬元，買回平均價位38.88元，而30日鑫禾的收盤價為36.6元。

鑫禾有相當程度比重在NB軸承上，今年第二季受惠於業外獲利大補，單季業外貢獻了6,800萬元，激勵全季稅後純益攀升至8,800萬元，每股稅後純益1.18元，為六季以來高點，累計今年上半年營收達11.7億元，稅後純益1.41億元，每股稅後純益1.9元。

隨著第三季科技產業旺季不旺，供應鏈壟罩在庫存過高的壓力之下，預期去庫存將延續到至少明年第一季，消費性電子仍舊疲弱，因此鑫禾單月營收表現也溫吞，8月營收降至1.63億元，已經連續第二個月年、月雙減，月減15.3％、年減33.5％，累計今年前八月營收15.29億元，年減23.6％。

而市調機構預估，今年NB市場規模恐從2.2億台衰退至2億台，2億台保衛戰對上下游供應鏈均是莫大的壓力。