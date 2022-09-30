LME期鎳、鋁價格上揚，加上美國整體需求仍穩健，相關產品需求挺住，對營運維持正向以對，大成鋼(2027)周五大漲5.29%，三大法人連2日共買超6740張，居鋼鐵股單日漲幅榜首，不銹鋼廠的彰源(2030)也漲逾3%，大國鋼(8415)亦持穩收平。

國際市場不銹鋼供給量減少，隨鎳庫存偏低及大陸不銹鋼廠產量預期增加，帶動國際鎳價回穩向上，加上新台幣重貶，墊高鋼廠成本，均帶動大陸不銹鋼廠報價上漲，認為台灣同業報價也有機會跟進，周四不銹鋼廠燁聯(9957)便開出10月盤價，內外銷盤價同步調漲。

不過法人認為，市場因通膨、升息、需求不佳等因素仍未完全扭轉鋼市偏弱的格局。不銹鋼價預估短期可望穩健，但業者的利差仍在下跌趨勢中，考量評價並未偏低，法人維持不銹鋼相關個股中立的投資建議。就鎳價來看，預期短期強勢上漲的機會不大，但因為電池的需求長期成長將為鎳的長期需求帶來支撐，因此預期鎳價下檔在2萬美元附近將有支撐，鎳價可能會區間整理一段時間，直到國際需求回升。終場周四報價，倫敦金屬交易所(LME)期鎳上漲543美元，報每公噸2萬2348美元。

鋁業來論，俄羅斯鋁業是大陸以外全球最大的鋁生產商，占全球供應量的6%，估計今年產量約為7000萬公噸，由於倫敦金屬交易所(LME)可能將禁止俄羅斯金屬交易，可能導致供應短缺和價格進一步飆升，從而引發買盤進場，致倫敦(LME)鋁價上揚。

分析師表示，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，西方國家對與俄羅斯總統有關聯的俄羅斯銀行和富人實施制裁，但迄今為止對俄羅斯金屬並沒有任何限制禁令，一旦倫敦金屬交易所(LME)對俄羅斯金屬實施禁令，在全球通膨高升之際，對俄羅斯金屬的禁令可能導致金屬短缺和價格攀升，將嚴重削弱西方供應，類似於美國財政部對俄鋁實施制裁以及LME於2018年將其鋁退市後的價格上漲，鋁價在幾天內就上漲了近30%。