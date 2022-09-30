德國勞工局周五公布的數據顯示，隨著烏克蘭難民持續進入該國的勞動系統，德國九月的失業人數上升。

聯邦勞工局表示，經季節因素調整後，九月失業人數增加了1.4萬人，達到251萬人，然低於路透調查分析師的預測。

勞工局也說，如果排除掉烏克蘭籍人士的加入統計，該失業數據會好看得多。

勞工局長Andrea Nahles說，儘管物價不斷上漲，人們對能源短缺也感到擔憂，但是整體勞動力市場仍保持穩定。

經季節調整後，九月的失業率仍持平穩定在5.5%。