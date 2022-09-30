求職的首要考量究竟是「薪水」還是「未來發展」？一名網友表示自己擔任「種鴨受精師」已經將近一年多，雖然每個月薪水有8萬塊，一年下來可以存到60萬，但工作型態類似作業員，近日他開始猶豫是否該換一份比較有未來性的工作，對此不少網友則認為「薪水」才是求職的首要考量。

原PO在Dcard上匿名發文表示，今年26歲的他任職「種鴨受精師」，認為這份工作的優點不僅自由，也不會被雷同事耽誤時間，更不用怕會沒有工作；但缺點是勞健保和年終都沒有，且工作環境差又幾乎無法休假，若身體出了什麼狀況沒辦法上工，「那個月薪水就是0」。

原PO透露，這份工作已經任職滿一年，但休假天數不到十天，由於沒時間花錢，目前已經存到60多萬，工作型態類似作業員，確定無法自己當老闆，也沒有更上一層樓的機會，近日他也開始思考：「難道要一輩子做一成不變的工作嗎？」因此上網求助，不曉得該繼續做到40歲，還是該換一份自己有興趣也有未來性的工作？

文章一出後，有網友建議原PO先去工會申請勞健保，且看在薪水份上不要輕易離職，利用閒暇時間培養別的興趣專長，「不要看其他職業的未來性，真正能到天花板的只有少數人而已」，也有其他人說：「想大富大貴，存夠錢可以自己出來養鴨，也是發揮所長」、「外面工作要7萬你以為需要多少時間，搞不好出去後這輩子都賺不到」、「羨慕了！這薪水你不要我來吧」。