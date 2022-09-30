新竹1名工程不滿妻子多次和小王到摩鐵發生性行為，更拍下大量的性愛照片及影片，讓他崩潰不已，要求小王賠償300萬元精神撫慰金，小王辯稱他不知道女方為已婚之人，但法官調查後不採信小王說詞，故判小王賠償30萬元。

根據判決書指出，1名年薪300萬工程師和妻子結婚多年，他不滿妻子因線上遊戲認識小王，小王明知雙方皆為已婚之人，竟多次和女方於摩鐵發生性行為，拍下大量的性愛片，他於108年2月時發現心情不好離家妻子手機定位出現在摩鐵後，便駕車找人，沒想到卻在社區大門發現小王的汽車，雙方發生擦撞，小王還心虛逃跑。

人夫控訴小王嚴重侵害他的配偶權，又因為小王手機擁有海量性愛片，導致女方有嚴重憂鬱症，他為了照顧女方每周新竹台中來回，且他獨自一人照顧小孩，讓他覺得身心痛苦，氣得要求小王賠償300萬元。

小王坦承照片中的男子就是他，確實有性愛相簿也和女方生性行為，但他表示他並不知道女方為已婚之人，且女方一開始於手機遊戲中稱自己是單身，小王解釋女方不斷向他表示，是被人夫逼結婚，他是女方得第五任男朋友，尚有三任男友尚在聯絡中，第一任男友TUBA、第三任男友吉米、第四任男友Jason即人夫。

法官調查，女方曾傳配偶欄紀載人夫之身分證照片，故小王應熟知女方已婚，雖然女方時隔2個月後又傳送配偶欄「空白」之身分證，猶如兒戲一般，行為啟人疑竇，且女方還多次傳送「我單身嗎」、「我以為我不是單身」、「原來我搞錯了」、「我單身」。

法官認位女方為41歲之成年人，豈有不知道自己是不是單身，小王明知女方話語異常，與多任前男友藕斷絲連，仍刻意忽視女方到底是不是單身的問題，多次和對方發生性行為，拍攝性愛影片，故判小王賠償30萬元。