每個人的擇偶條件都不同，在年齡上的選擇也不一樣，有人喜歡找年齡相當的對象，聊天時不容易有代溝，但有人則喜歡找比自己年紀大的，喜歡對方成熟穩重的魅力。《搜狐網》分享3個容易被大叔吸引的星座女，她們不是愛慕虛榮才與對方交往，而是追求成熟的感情。

第三名、雙魚女

雙魚女對愛情充滿幻想，想談一場轟轟烈烈的戀愛，腦子總是有不少小劇場，在感情中不只追求浪漫，更希望被人包容、呵護，所以容易被帥氣又多金的大叔吸引，同齡男性無法滿足她們的需求，雙魚女很享受自己被寵溺，而不少大叔也喜歡被小女生需要的感覺，不過雙魚女個性較幼稚天真，還是要注意別太無理取鬧。

第二名、金牛女

金牛女個性憨厚，做事踏實，容易喜歡上溫柔內斂的男性，或是溫文儒雅型的大叔，金牛座屬於新時代的女強人，另一半若是年紀較小，依賴性比較強，就會讓金牛女非常反感，她們需要的是有肩膀的男性，而大叔型男性在金牛女迷茫脆弱時，總是能給予安慰與呵護，讓金牛女陷入大叔的魅力而無法自拔。

第一名：牡羊女

牡羊女個性衝動又熱血，屬於活力充沛的類型，不過她們想法很單純，面對心思縝密的大叔型男性時，對方穩重的模樣反而讓她們著迷，牡羊女知道自己不成熟，但大叔總是能選擇包容，讓她們覺得自己被寵愛，而且對方的冷靜與沉穩也是吸引牡羊女的魅力，希望未來的另一半夠成熟，可以包容自己的任性與暴躁。