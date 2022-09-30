身心障礙者鐵人障礙賽30日登場，共有200位選手挑戰路跑、單車、水陣等關卡。（蔡旻妤攝）

身心障礙者鐵人障礙賽30日登場，共有200位選手挑戰路跑、單車、水陣等關卡。（蔡旻妤攝）

身心障礙者鐵人障礙賽30日登場，來自牧心智能發展中心、救星教養院、慎修養護中心等200位選手挑戰路跑、單車、水陣等關卡；其中不乏乘坐輪椅的肢體障礙者，在家人協助抵達終點，也有怕生的中重度智能障礙者在加油團鼓勵下，緊牽志工的手勇敢邁步，完成人生第1場賽事。

活動鐵人三太子特地到場帶領全場跳起健康操揭序，每1位參賽者都被開心氛圍感染，情緒高昂，倒數鳴槍起跑，毫不猶豫向前衝刺。參賽者小亭自信地說，「走完全程我可以，我是運動員」她說，並非首次參賽，無奈去年受疫情影響停辦，參賽不僅能獲得健康、也可順便復健。

第1關卡須完成南島大道路跑考驗，部分參賽者礙於肢體限制僅能緩步健走，在老師與志工陪同鼓舞下，烈日當頭揮汗如雨也未放棄。參賽者廖先生推著輪椅笑說，疫情悶壞了，再熱也要出來活動一下，也考驗看看自己的體力與能耐。

牧心團隊貼心準備協力車、單車，讓熱衷騎乘單車的身心障礙者有機會在第2關卡發揮腳力與平衡感，即使不會騎單車也能體驗協力車奔馳吹風；精心設計的水槍陣壓軸，讓汗水淋漓的參賽者在抵達終點前來場暢快的戲水，同時也考驗了反應能力，尖叫、歡笑聲不絕於耳。

「老師，我最快！」牧心智能障礙者小錡在這場賽事中奪冠，興奮分享喜悅，他懂得運用體力分段發揮，連指導老師都覺得驚喜。賽場上處處溫馨，有手牽手互相鼓勵不放棄的同伴、家長沿途鼓勵孩子向前的溫柔耳語、家人出動輪流推輪椅。

牧心主任許惠雅表示，疫情期間，基於保護原則，許多身心障礙者即使規劃運動也多數在機構或家中進行，如今有機會到戶外盡情跑跳，「疫情下，這是難得的大解放」