斗南鎮小東重畫區今年4月闢建完成啟用，圖為「斗南小東休閒娛樂中心」預定地。（周麗蘭攝）

1997年啟用的斗南鎮立游泳池是雲林縣人氣最高的游泳池之一，因為位於崙子溪治理計畫範圍線內，及設備老舊需經常維修，將配合水利署第五河川局整治計畫拆除。斗南鎮公所希望雲林縣府協助重建，縣府籌措6億元將於小東重畫區內的公園用地興建一座休閒娛樂中心，將設多功能的室內、室外游泳池。

斗南鎮立游泳池位於縣道158甲線、崙仔溪旁，每年5月開放至10月，是雲林縣生意最興隆的公立游泳池，不過泳池設備已老舊，維修費用高。適逢第五河川局整治崙仔溪堤防，必須拆除之，今年起停用。

斗南小東重畫區今年4月闢建完成啟用，雲林縣府從善如流在園區內的公園用地規畫興建休閒娛樂中心，打造成斗南產業與休閒的新聚落，游泳池新址也將落腳於此，縣長張麗善今（30日）向地方人士報告進度，斗南鎮長沈暉勛、縣議員蔡東富、王秋足出席。

張麗善表示，考量大斗南區民眾生活品質，縣府籌措6億元將興建地下1層、地上3層的多功能建築物，1樓的西側作為游泳池、東側作為商業空間，2樓是健身房，3樓可做為青年創業辦公室。

張麗善說，民眾最期待的游泳池是室內25米溫水游泳池、水療池、冷熱池各一、烤箱、蒸氣室，戶外50米泳池，提供進階泳客、團體練習使用，目前進入細部設計，明年1月發包，工期約2年。

她表示，縣府財政有限，縣議員蔡東富、王秋足、顏忠義爭取在小東重畫區興建多功能休閒中心，縣府盡力籌措財源辦理，她希望「斗南小東休閒娛樂中心」完工後能帶動斗南鎮的整體環境品質與土地開發效益，並滿足斗南民眾多元運動及休憩需求。