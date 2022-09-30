和泰車(2207)與中國信託商業銀行於去年共同發行台灣首張可不限金額刷卡購車的「中國信託和泰聯名卡」，累積發卡數及消費金額持續攀升，日前已突破10萬張，並創造逾百億消費金額，成為台灣信用卡市場上汽車產業聯名卡成長最快的紀錄。

和泰聯名卡發卡突破10萬張，今(2022年)年10月1日至12月31日止，於和泰集團旗下iRent、yoxi、「HOTAI購」線上商城使用和泰Pay綁定和泰聯名卡，消費最高可享20%和泰Points回饋。

和泰聯名卡為和泰集團提供消費者便利數位服務的重要一環，近年和泰致力於整合集團內事業，以和泰聯名卡於集團旗下品牌消費享有高額回饋，除了購車、維修及移動出行服務外，今年更是延伸到「HOTAI購」線上商城。和泰聯名卡消費回饋之和泰Points 1點等同新台幣1元，不僅可折抵Lexus、TOYOTA、HINO維修保養費用，亦可兌換品牌精品、折抵「HOTAI購」線上商城購物消費、兌換iRent租車時數、yoxi搭車消費等。

除了是購車神卡，和泰聯名卡更是一張移動出行神卡，卡友可透過出行消費持續獲得和泰Points回饋；恰逢慶祝和泰聯名卡突破10萬張，和泰集團旗下iRent、yoxi以及「HOTAI購」線上商城提供使用和泰聯名卡消費享最高20%和泰Points回饋。