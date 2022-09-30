升息腳步不停、經濟衰退隱憂，房市買氣疲軟，據五大房仲業者統計全台9月房市成交量再度量縮，年減1~3成不等。日前央行持續調升利率，民眾購屋步調恐將放緩，房仲業者對傳統第四季旺季的效應保守以待。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，房市從疫情今年大幅爆發以來，買氣已經燜了將近5個月的時間，遞延的買盤預料在暑假與民俗月結束後，有機會緩步回流，甚至迎接下半年房市旺季的928檔期，但受到FED釋出不惜犧牲經濟與就業也要打壓通膨等強硬態度，股市又出現一波不斷破底走勢，連帶購屋人信心也受到影響。

今年8月上旬兩岸關係轉趨緊張，地緣政治風險增，面對兩岸關係的不確定性，加上適逢民俗月，是傳統房市淡季，交易量基期較低，永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，9月交易量僅屬回歸基本面，且有意購屋的民眾猶豫期拉長、出價保守，買賣雙方價格認知分歧，讓9月交易量僅小增5%。

疫情減緩，國門預計10月開放，經濟可望逐漸熱絡，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，股匯波動、升息加上平均地權條例修法的議題，造成下半年呈現多空夾雜的局面，雙北總價高，容易反應政策影響和經濟波動，而中南部房屋總價低，升息的影響有限，整體買氣穩定發展。

住商機構企畫研究室資深經理徐佳馨指出，升息和經濟衰退的隱憂，讓買氣多月疲軟，不過本月桃園、台中、台南、高雄買氣優於上月，顯見市況已經逐漸打底。

中信房屋總經理張世宗表示，股市是經濟的櫥窗，股市不好也會影響房市，而緊縮的貨幣政策及資金成本升高，恐讓中小企業的經營壓力更大，民眾的生活負擔加重，進而影響民眾購屋計畫，也讓今年的房市無法樂觀以對。